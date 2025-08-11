Bóng chuyền Việt Nam nhận thất bại đầu tiên ở giải U21 thế giới

Sau khi giành 3 chiến thắng trước U21 Indonesia, U21 Serbia và U21 Canada, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã chắc chắn có vé đi tiếp ở giải U21 thế giới. Trong trận đấu vào sáng nay, chúng ta phải đụng độ với đội xếp thứ 7 thế giới là Argentina.

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước U21 Argentina (Ảnh: FIVB).

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhập cuộc vô cùng ấn tượng. Chủ công Đặng Thị Hồng vẫn là gương mặt sáng khi liên tiếp ghi điểm ở mọi vị trí. Điều này giúp chúng ta giành chiến thắng 25-10 trước Argentina ở set đầu tiên.

Sang set 2, U21 Argentina đã xốc lại tinh thần và thiết lập hàng chắn rất rát và hiệu quả. Điều này khiến cho U21 Việt Nam thực sự gặp khó. Với đẳng cấp cao hơn, đội bóng chuyền tới từ Nam Mỹ đã thắng 25-20 ở set đấu này.

Tới set 3, U21 Argentina tiếp tục cho thấy sự lợi hại của mình. Họ đã liên tục tận dụng thể hình tốt để ghi điểm và thắng 25-15 trước U21 Việt Nam.

Các thông số ở trận bóng chuyền giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina (Ảnh: FIVB).

Bước sang set 4, U21 Việt Nam nhập cuộc khá tốt, thi đấu ăn miếng trả miếng với đối thủ. Thế nhưng, các cô gái trẻ của Việt Nam chỉ giữ được nhịp tới giữa hiệp. Khá nhiều sai lầm cá nhân xuất hiện khiến cho chúng ta bị đối thủ bỏ xa điểm. Set đấu này kết thúc với tỷ số 25-15 nghiêng về U21 Argentina.

Dù thất bại nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của U21 Việt Nam. Ở góc nhìn tích cực, việc chúng ta thắng 1 set trước U21 Argentina cũng là thành công. Ở lượt trận cuối vòng bảng, U21 Việt Nam phải chạm trán với đối thủ U21 Puerto Rico vào ngày 12/8.