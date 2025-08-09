U21 bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải vô địch thế giới

Trước lượt trận thứ 3 của bảng A, U21 Việt Nam có 2 chiến thắng liên tiếp khi đối đầu với chủ nhà Indonesia và Serbia, trong đó Serbia đang đứng hạng 8 thế giới.

U21 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với lối chơi gắn kết, phòng thủ kiên cường và những pha tấn công biên tốc độ. Các tay đập trẻ như Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Như Anh... đang là điểm tựa quan trọng, giúp đội liên tiếp gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tiến vào tứ kết giải thế giới (Ảnh: FIVB).

Trở lại trận đấu, U21 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U21 Canada - đội đang xếp hạng 21 thế giới. Đặng Thị Hồng, Bích Huệ… là những tay đập ghi nhiều điểm cho U21 Việt Nam.

Hai đội giằng co từng điểm số, hòa 7/7, 10/10… Ở thời điểm cuối set 1, hàng chắn của các cô gái Việt Nam được tổ chức rất tốt, giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh thắng 25/19.

U21 Canada nổi tiếng với thể hình vượt trội, lối đánh nhanh - mạnh và khả năng phát bóng uy lực, đã gây ra nhiều khó khăn cho U21 Việt Nam trong set 2. Đội bóng đến từ Bắc Mỹ giành chiến thắng 26/24 trong set này.

Ở set thứ 3, Đặng Thị Hồng và các đồng đội phòng ngự tốt hơn, đồng thời ghi những điểm số quan trọng, qua đó thắng 25/19.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam (Ảnh: FIVB).

Bước vào set đấu thứ 4, với tinh thần rất cao cùng việc khai thác điểm yếu của đối thủ, U21 Việt Nam ghi liền 4 điểm để dẫn trước 4/0. Đặng Thị Hồng và các đồng đội gần như không cho đối thủ ghi điểm, kết thúc set đấu với tỉ số cách biệt 25/5.

Với chiến thắng chung cuộc 3-1, U21 Việt Nam chính thức lọt vào vòng 16 đội sớm trước 2 lượt đấu. Đây là thành tích lịch sử của bóng chuyền Việt Nam trong lần đầu tham dự giải U21 vô địch thế giới.

Theo lịch thi đấu, hai trận còn lại của các cô gái Việt Nam sẽ gặp Argentina (11/8) và Puerto Rico (12/8).