CĐV Al Nassr phản ứng bất ngờ khi Cristiano Ronaldo tiếp tục đình công

Sáng 7/2, sân vận động của Al Nassr rực sắc vàng trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không nằm ở kết quả trận đấu, mà dồn vào Cristiano Ronaldo - cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký.

Kể từ tháng 1 đến nay, siêu sao 41 tuổi liên tiếp vắng mặt ở 2 vòng đấu tại Saudi Pro League. Theo nguồn tin nội bộ, mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) được cho là đã trở nên căng thẳng sau những bất đồng liên quan đến chính sách chuyển nhượng và cách điều hành giải đấu.

Sân vận động của Al Nassr rực sắc vàng trong ngày không có Ronaldo (Ảnh: Getty).

Hành động này đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ giới chức bóng đá Saudi Arabia. Dù vậy, trong mắt người hâm mộ Al Nassr, Cristiano Ronaldo vẫn là một biểu tượng khó thay thế.

Trên khắp các khán đài, hàng vạn tấm bảng mang dòng chữ “Ronaldo 7” được giơ cao. Trong tiếng trống dồn dập, những tiếng hô “Siu” vang lên như lời kêu gọi dành cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, mong anh sớm gác lại mâu thuẫn để trở lại sân cỏ. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho CR7.

Ở thời điểm hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 961 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp. Cột mốc 1.000 bàn thắng vẫn là mục tiêu lớn, trong đó Saudi Pro League được xem là môi trường thuận lợi để anh theo đuổi tham vọng này trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, khả năng Ronaldo chia tay Trung Đông đang ngày càng được nhắc tới.

Các cổ động viên Al Nassr vẫn ủng hộ Cristiano Ronaldo (Ảnh: Getty).

Theo tờ The Paper, CLB Sporting Lisbon đang cân nhắc khả năng đưa Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu. Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng có thể được kích hoạt ngay trong mùa hè tới, mở ra một phương án chia tay Saudi Arabia trong bối cảnh tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha đang được đặt nhiều dấu hỏi.

Giới chức bóng đá Saudi Arabia đã bắt đầu tính tới các kịch bản không có Cristiano Ronaldo. Trong trường hợp cuộc chia tay xảy ra, Saudi Pro League sẽ cần một gương mặt mới đủ tầm ảnh hưởng để duy trì sức hút trên phạm vi toàn cầu.

Theo các nguồn tin, Mohamed Salah và Bruno Fernandes đang là hai cái tên nổi bật được cân nhắc trong chiến lược nâng tầm hình ảnh của giải đấu.