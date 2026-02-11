Chủ tịch CLB Al Nassr sắp mất chức vì Ronaldo

Mối quan hệ giữa ông Al Majid và nhóm nhân sự người Bồ Đào Nha tại Al Nassr đã đổ vỡ hoàn toàn sau khi vị Chủ tịch này công khai chê trách CEO Jose Semedo và HLV Jorge Jesus.

Động thái này đã chạm đến giới hạn của Ronaldo, người luôn coi Semedo và Giám đốc thể thao Simao Coutinho là những cánh tay phải đắc lực trong việc vận hành đội bóng.

Ronaldo và Chủ tịch Abdullah Al Majid trong buổi gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025 (Ảnh: Al Nassr).

Sự việc trở nên tồi tệ kể từ đầu năm 2026, quyền hạn tài chính của nhóm cộng sự này bị đóng băng, khiến kế hoạch chuyển nhượng của CLB tê liệt. Ronaldo cho rằng chính sự quản lý yếu kém của Hội đồng quản trị đã khiến Al Nassr lép vế hoàn toàn trước các đối thủ như Al Hilal về chất lượng ngoại binh lẫn giá trị đội hình.

Đứng trước nguy cơ "đình công" kéo dài của biểu tượng số 1 giải đấu, đại diện PIF (nắm 75% cổ phần CLB) đã phải trực tiếp gặp gỡ Ronaldo vào ngày 8/2 để tháo gỡ nút thắt.

Tại đây, tiền đạo 41 tuổi đã thể hiện tầm ảnh hưởng của một "ông chủ thực sự" khi đưa ra hàng loạt số liệu chứng minh sự trì trệ của CLB dưới thời Chủ tịch Al Majid. Yêu cầu của Ronaldo rất đanh thép: "Khôi phục toàn bộ quyền lực cho Semedo và Coutinho, đồng thời loại bỏ những cá nhân cản trở công việc của họ".

Trước lập luận sắc bén của CR7, các đại diện của PIF đã hoàn toàn bị thuyết phục. Theo tờ Arab Kooora, giới chủ Saudi Arabia đã gật đầu đồng ý với mọi đề xuất của siêu sao Bồ Đào Nha nhằm cứu vãn tình hình.

Ngay sau khi nhận được cam kết từ PIF về việc thanh toán lương thưởng cho nhân viên và cải tổ bộ máy lãnh đạo, bầu không khí tại Al Nassr đã nhanh chóng hạ nhiệt. Ronaldo đã quay trở lại sân tập với tâm trạng phấn khởi.

Dự kiến CR7 sẽ ra sân trở lại trong trận gặp Al Fateh vào tối 14/2. Đây không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là lời khẳng định cho quyền lực tuyệt đối của anh tại Saudi Pro League.