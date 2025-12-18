Lộ diện danh tính tân huấn luyện viên đội tuyển Indonesia

Theo các nguồn tin mới nhất từ truyền thông Mỹ và Anh, ông Herdman đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ), bao gồm Honduras và Jamaica. Đáng chú ý, Jamaica hiện vẫn đang góp mặt ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026, nhưng chiến lược gia người Anh đã không lựa chọn phương án này.

Ông John Herdman đang rất gần vị trí HLV trưởng tuyển Indonesia (Ảnh: Getty)

Các báo cáo cho biết, huấn luyện viên 49 tuổi đã ưu tiên khả năng dẫn dắt Indonesia. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang tích cực tìm kiếm một huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế nhằm nâng tầm đội tuyển trong giai đoạn quan trọng sắp tới. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Indonesia đang bỏ trống sau khi PSSI sa thải huấn luyện viên Patrick Kluivert vào tháng 10 vừa qua.

Thời gian qua PSSI có liên hệ với một số ứng viên để kế nhiệm Kluivert, nhưng chưa tìm được người thích hợp. Theo thông tin từ Seasia Goal, chuyên trang theo dõi thể thao Đông Nam Á, việc công bố tân huấn luyện viên của Indonesia sẽ diễn ra trong một vài ngày tới.

John Herdman nổi tiếng với việc giúp Canada giành vé tham dự World Cup 2018 (nữ) và World Cup 2022 (nam), trở thành huấn luyện viên hiếm hoi đạt được thành tích này với cả hai đội tuyển nam và nữ của cùng một quốc gia.

Dù chưa có thông báo chính thức từ phía Liên đoàn bóng đá Indonesia, nhưng nếu thỏa thuận được hoàn tất, đây sẽ là một bước tiến lớn cho bóng đá Indonesia trong tham vọng vươn tầm châu lục và thế giới.