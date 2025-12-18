Lộ diện danh tính tân huấn luyện viên đội tuyển Indonesia
(Dân trí) - HLV John Herdman, kiến trúc sư của những thành công lịch sử cùng các đội tuyển quốc gia Canada, đang tiến rất gần đến việc trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia Indonesia.
Theo các nguồn tin mới nhất từ truyền thông Mỹ và Anh, ông Herdman đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ), bao gồm Honduras và Jamaica. Đáng chú ý, Jamaica hiện vẫn đang góp mặt ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026, nhưng chiến lược gia người Anh đã không lựa chọn phương án này.
Các báo cáo cho biết, huấn luyện viên 49 tuổi đã ưu tiên khả năng dẫn dắt Indonesia. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang tích cực tìm kiếm một huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế nhằm nâng tầm đội tuyển trong giai đoạn quan trọng sắp tới. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Indonesia đang bỏ trống sau khi PSSI sa thải huấn luyện viên Patrick Kluivert vào tháng 10 vừa qua.
Thời gian qua PSSI có liên hệ với một số ứng viên để kế nhiệm Kluivert, nhưng chưa tìm được người thích hợp. Theo thông tin từ Seasia Goal, chuyên trang theo dõi thể thao Đông Nam Á, việc công bố tân huấn luyện viên của Indonesia sẽ diễn ra trong một vài ngày tới.
John Herdman nổi tiếng với việc giúp Canada giành vé tham dự World Cup 2018 (nữ) và World Cup 2022 (nam), trở thành huấn luyện viên hiếm hoi đạt được thành tích này với cả hai đội tuyển nam và nữ của cùng một quốc gia.
Dù chưa có thông báo chính thức từ phía Liên đoàn bóng đá Indonesia, nhưng nếu thỏa thuận được hoàn tất, đây sẽ là một bước tiến lớn cho bóng đá Indonesia trong tham vọng vươn tầm châu lục và thế giới.
Những thành tích của John Herdman với đội tuyển Canada
- Giúp Canada giành vé dự World Cup 2022 lần đầu tiên sau 36 năm
- Dẫn dắt Canada đứng đầu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF.
- Đưa Canada vào chung kết Nations League khu vực CONCACAF lần đầu tiên trong lịch sử.
- Nâng thứ hạng FIFA của Canada từ vị trí thứ 94 lên top 40 lần đầu tiên trong lịch sử.
- Được đề cử cho giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất FIFA năm 2012, 2015 và 2019.