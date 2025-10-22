HLV Shin Tae Yong bất ngờ tuyên bố muốn trở lại đội tuyển Indonesia

Phát biểu trên kênh truyền thông Goalpost của Indonesia mới đây, HLV Shin Tae Yong nói: “Trái tim tôi luôn hướng về đất nước Indonesia. Ngay cả khi có lời đề nghị nào đó từ quốc gia khác, nhưng nếu phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia đưa ra đề nghị chân thành, đội tuyển Indonesia luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi”.

“Nguyên tắc của tôi là nếu có lời đề nghị đủ sức hấp dẫn, tôi sẽ cân nhắc và suy nghĩ. Tôi là người sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì”, HLV Shin Tae Yong nói thêm.

HLV Shin Tae Yong sẵn sàng trở lại đội tuyển Indonesia (Ảnh: Reuters).

Ông Shin Tae Yong bị PSSI sa thải ngày 6/1, để dành chỗ cho HLV Patrick Kluivert (người Hà Lan). Dù vậy, chỉ sau khoảng 10 tháng cầm quân, ngày 16/10 vừa qua, đến lượt HLV Patrick Kluivert bị sa thải, vì thất bại với mục tiêu giúp đội tuyển Indonesia giành vé dự World Cup 2026.

Sau khi PSSI sa thải HLV Patrick Kluivert, dư luận bóng đá xứ sở vạn đảo lại gọi tên HLV Shin Tae Yong. Trang CNN Indonesia viết: “Ông Shin Tae Yong là một trong những HLV của đội tuyển Indonesia gây ấn tượng tốt với người hâm mộ bóng đá xứ sở vạn đảo”.

“Trong thời gian dẫn dắt Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia), từ năm 2019, HLV Shin Tae Yong giúp đội này tăng đến 48 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 173 lên hạng 125. Đây là thứ hạng tính đến thời điểm HLV Shin Tae Yong bị sa thải hồi tháng 1 năm nay”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) thất bại với mục tiêu dự World Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Về phía HLV Shin Tae Yong, dù đã ngỏ lời muốn trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia, nhưng vị HLV người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận ông chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ PSSI.

Ông Shin Tae Yong chia sẻ: “Chưa đến giờ, chưa có lời đề nghị nào dành cho tôi từ PSSI. Không hề có cuộc gọi nào từ họ”.

Điểm đáng chú ý tiếp theo, dù cách thức HLV Shin Tae Yong bị PSSI sa thải ngày 6/1 khá phũ phàng (ông được thông báo mất việc vào buổi sáng, đến buổi trưa cùng ngày, PSSI công bố HLV mới), nhưng bù lại PSSI lại bồi thường rất đậm cho vị HLV người Hàn Quốc.

Tờ Jawapos của Indonesia từng hé lộ, HLV Shin Tae Yong được PSSI bồi thường đến 110 tỷ đồng, không lâu sau khi ông bị sa thải.