Lamine Yamal tự so sánh bản thân với Lionel Messi

Đêm qua, Barcelona đã hòa 3-3 với Club Brugge ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League trên đất Bỉ. Trong đó, Yamal đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Cầu thủ 18 tuổi phối hợp với Fermin Lopez, trước khi dứt điểm rất tinh tế vào lưới Club Brugge.

Yamal ghi bàn thắng tinh tế vào lưới Club Brugge (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi so sánh với tài năng với Messi sau bàn thắng đẹp mắt này, Yamal khiêm tốn trả lời: “Messi đã ghi hàng ngàn bàn thắng như thế, nên tôi không thể so sánh mình với anh ấy. Tôi chỉ muốn tiếp tục cải thiện và đi trên con đường riêng của mình. Hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng như vậy trong tương lai”.

Yamal thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhiều điều sau trận hòa hú vía trước Club Brugge: “Chúng tôi là Barcelona và chúng tôi luôn phải hướng đến chiến thắng. Giờ toàn đội đã tập trung cho trận đấu tiếp theo ở La Liga. Đây là sân đấu rất khó khăn. Thật không dễ để chiến thắng khi bạn để lọt lưới ba bàn. Đó chính là điều chúng tôi cần cải thiện”.

Nói riêng về pha lập công của mình, Yamal cho biết: “Tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Pha bóng diễn ra rất nhanh, Fermin Lopez đã đánh gót cho tôi và tôi chỉ việc dứt điểm. Dù vậy, tôi vẫn tiếc vì chúng tôi không thể giành trọn 3 điểm. Hy vọng lần sau sẽ tốt hơn”.

Yamal thừa nhận vẫn chưa thể so sánh với đàn anh Messi (Ảnh: Getty).

Yamal cũng bác bỏ tin đồn về chấn thương và tâm lý sa sút gần đây: “Có nhiều tin đồn rằng tôi bị viêm mu (pubalgia, chấn thương mãn tính vùng háng) hoặc buồn chán, tất cả đều là bịa đặt. Tôi chỉ đang tập trung lấy lại phong độ, chơi thứ bóng đá mà tôi yêu thích và cảm thấy thoải mái nhất”.

Sau trận hòa trước Club Brugge, Barcelona sẽ trở lại sân nhà để tiếp đón Celta Vigo trước khi La Liga tạm nghỉ cho loạt trận quốc tế vào tháng 11. Dự kiến, Yamal sẽ được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha cho hai trận ở vòng loại World Cup 2026 gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ.