C.Ronaldo tuyên bố Messi không giỏi hơn mình

Dù là người khá kín tiếng với giới truyền thông nhưng C.Ronaldo vẫn quyết định nhận lời tham gia buổi nói chuyện với nhà báo người Anh, Piers Morgan. Trong đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải lòng thẳng thắn, cởi mở về nhiều vấn đề trong sự nghiệp.

C.Ronaldo khẳng định Messi không giỏi hơn mình (Ảnh: Getty).

Khi được Piers Morgan hỏi trực tiếp: “Nhiều người nói Messi giỏi hơn anh, anh nghĩ sao?”, C.Ronaldo không chút do dự đáp lại: “Messi giỏi hơn tôi ư? Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn”.

Phát biểu dứt khoát này một lần nữa khẳng định sự tự tin và cá tính mạnh mẽ của CR7, người từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chinh phục và khát khao khẳng định bản thân. Nó cũng khiến giới túc cầu xôn xao với hàng loạt tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong đoạn phỏng vấn ngắn được tiết lộ, Piers Morgan liên tục đặt ra những câu hỏi sắc bén, trong đó có cả việc nhắc lại nhận định của Wayne Rooney, người từng cho rằng Messi vượt trội hơn C.Ronaldo. Tuy nhiên, ngôi sao đang khoác áo Al Nassr chỉ mỉm cười đáp lại: “Điều đó chẳng làm tôi bận tâm”.

Một trong những khoảnh khắc thú vị khác là khi Piers Morgan nhắc đến thông tin C.Ronaldo vừa trở thành “vận động viên tỷ phú đầu tiên trong lịch sử”. CR7 bật cười và phản pháo bằng câu nói đậm chất tự tin: “Không đúng đâu, tôi đã là tỷ phú từ nhiều năm trước rồi”.

C.Ronaldo và Messi xứng đáng là cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất làng túc cầu (Ảnh: Goal).

Phát ngôn hóm hỉnh nhưng cũng phản ánh sự tự tin và vị thế mà CR7 đã xây dựng suốt gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, cả trong và ngoài sân cỏ.

Đây là lần thứ hai C.Ronaldo tham gia trả lời phỏng vấn cùng Piers Morgan, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động 3 năm trước, khi anh ám chỉ việc chia tay Man Utd sau World Cup 2022. Lần trở lại này, dường như CR7 muốn một lần nữa nói lên tiếng nói của riêng mình, khẳng định bản ngã và vị thế trong cuộc đua bất tận với Lionel Messi, cuộc đối đầu vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại.