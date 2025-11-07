C.Ronaldo tuyên bố gây sốc, Messi đáp trả đanh thép

Trong thời gian qua, nhà báo Piers Morgan đã liên tục tiết lộ các đoạn trả lời phỏng vấn của C.Ronaldo. Trong đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đưa ra rất nhiều tuyên bố gây sốc.

C.Ronaldo tuyên bố chức vô địch World Cup không phải là thước đo của sự vĩ đại (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về chức vô địch World Cup 2022 của Messi cùng đội tuyển Argentina, C.Ronaldo không cho rằng đó là thước đo của sự vĩ đại. Siêu sao số 7 nhấn mạnh: “Nếu bạn hỏi rằng giấc mơ của tôi có phải là vô địch World Cup không, tôi sẽ trả lời là không. Đó không phải là giấc mơ của tôi. Một giải đấu chỉ 6-7 trận nên đâu thể định nghĩa ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Chúng ta hãy cùng xem Argentina đã vô địch World Cup bao nhiêu lần trước thời Messi. Hai lần đúng không? Do đó, chuyện này (Messi vô địch World Cup 2022) là điều bình thường. Những quốc gia này đã quen với việc vô địch các giải đấu lớn rồi”.

Vấn đề này đã được các phóng viên đưa ra hỏi Messi ở sự kiện America Business Forum được tổ chức ở Florida. Siêu sao người Argentina đáp: “Sự thật là cảm giác khi giương cao chức vô địch World Cup rất khó diễn tả. Thật khó để nói thành lời danh hiệu đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi, đối với gia đình tôi, với các đồng đội và với cả đất nước Argentina.

Ai cũng thấy cách người hâm mộ Argentina ăn mừng để hiểu được chúng tôi khát khao tới nhường nào. Chúng tôi đã chờ đợi danh hiệu ấy trong thời gian dài.

Messi đáp trả khi cho rằng chức vô địch World Cup là đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ (Ảnh: Getty).

Với tôi, đó là khoảnh khắc đặc biệt. Trong đời cầu thủ, vô địch World Cup là thành tựu tột đỉnh, giống như bất kỳ ai chạm tới đỉnh cao trong nghề nghiệp của họ. Sau khi vô địch World Cup, bạn không còn gì đòi hỏi cao hơn nữa.

Tôi may mắn vì trước đó đã giành được mọi danh hiệu ở cấp CLB, cấp độ cá nhân. Đội tuyển Argentina cũng vô địch Copa America. Do đó, chức vô địch World Cup là mảnh ghép còn thiếu. Nó giúp sự nghiệp của tôi trở nên trọn vẹn hơn”.

C.Ronaldo sẽ có cơ hội cuối cùng chinh phục chức vô địch World Cup vào năm 2026. Tương tự, đó cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Messi.