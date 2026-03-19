Lionel Messi đi vào lịch sử bóng đá, vẫn không cứu nổi Inter Miami

Đêm qua, Inter Miami đã thi đấu trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 CONCACAF với Nashville trên sân nhà Chase. Messi đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên, sau đó, Espinoza đã san bằng tỷ số 1-1 ở phút 74.

Messi cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Kết quả này khiến cho Inter Miami bị loại khỏi giải đấu. Sau hai lượt trận, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 nhưng Nashville giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Dù sao, điều an ủi là Messi đã chạm cột mốc đặc biệt.

Bàn thắng này giúp Messi chạm mốc 900 bàn sau 1.142 trận, ở tuổi 38 năm 9 tháng. So với C.Ronaldo, đây là thành tích ấn tượng hơn khi siêu sao người Bồ Đào Nha cần tới 1.238 trận và đạt cột mốc này ở tuổi 39 năm 7 tháng.

Dù Messi vượt lên về tốc độ nhưng C.Ronaldo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại với 965 pha lập công. Cố huyền thoại Pele đứng thứ ba với hơn 760 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang cố gắng hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ. Không dễ để Messi thực hiện cú bứt phá trong cuộc đua này khi anh đã gần 39 tuổi.

Messi vẫn rất dẻo dai dù gần 39 tuổi (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải trước, Messi vẫn là Vua phá lưới của giải Nhà nghề Mỹ (MLS) với 29 bàn thắng. Anh cũng giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2025, trở thành cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng này hai năm liên tiếp.

Phần lớn số bàn thắng của Messi được thực hiện trong màu áo Barcelona với 672 pha lập công. Sau đó, anh ghi thêm 32 bàn cho PSG và 81 bàn cho Inter Miami, cùng 115 bàn trong màu áo đội tuyển Argentina.

Đáng chú ý, năm 2012 vẫn là năm thi đấu bùng nổ nhất của Messi với 91 bàn thắng. Đây là kỷ lục rất khó bị phá vỡ trong lịch sử bóng đá.