Tổng thống Mỹ Donald Trump vinh danh Messi và các cầu thủ Inter Miami

"Tôi không nên nói điều này vì tôi đã nhiều tuổi, nhưng tôi đã xem Pele thi đấu. Tôi không biết, có thể Messi còn giỏi hơn cả Pele. Pele cũng khá giỏi đấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Messi trong chuyến thăm Nhà Trắng của CLB Inter Miami nhân dịp kỷ niệm chức vô địch MLS Cup 2025.

Inter Miami đăng quang sau khi đánh bại Vancouver Whitecaps trong trận chung kết hồi tháng 12/2025. Thành công này đánh dấu bước ngoặt lớn của CLB kể từ khi Messi gia nhập vào năm 2023, góp phần nâng tầm hình ảnh và sức hút của bóng đá Mỹ. Bản thân Messi cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS mùa thứ hai liên tiếp.

Messi tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump quả bóng màu hồng của CLB (Ảnh: Reuters).

Trong buổi lễ tại Nhà Trắng, Messi cùng các đồng đội tiến vào khán phòng cùng Tổng thống Trump và ban lãnh đạo đội bóng. Ngôi sao người Argentina cùng đồng chủ sở hữu CLB Jorge Mas đã trao tặng Tổng thống một quả bóng màu hồng đặc trưng của Inter Miami, một chiếc áo đấu màu hồng và một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Inter Miami có khắc tên ông Trump ở mặt sau.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Messi chính thức đặt chân tới Nhà Trắng, dù trước đó anh từng được trao Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ nhưng không thể tham dự lễ trao. Chuyến thăm lần này vì thế trở thành cột mốc đáng nhớ với cá nhân Messi cũng như Inter Miami sau mùa giải thành công tại MLS.

Tại lễ vinh danh, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều lời khen cho Messi và Inter Miami, đánh giá cao những đóng góp của họ cho sự phát triển của bóng đá tại Mỹ.

"Tôi vinh dự được nói điều mà chưa một vị tổng thống nào từng nói trước đây: Chào mừng Lionel Messi đến Nhà Trắng.

Tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vận động viên xuất sắc bước vào thế giới thể thao. Họ đến với đội Yankees hoặc Dodgers... và sự xuất hiện của họ tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng họ không thắng. Anh chàng này mới là người chiến thắng.

Messi, anh đã gia nhập và giành chiến thắng. Anh đang phải chịu áp lực lớn hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng, bởi vì người ta kỳ vọng anh sẽ thắng", ông Donald Trump ca ngợi vai trò của Messi.

CLB Inter Miami tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc áo màu hồng với số áo 47 (Ảnh: Reuters).

"Đúng là một nhóm người thú vị. Chúng ta có thể có rất nhiều niềm vui với những người này. Các bạn có thể tưởng tượng họ ăn mừng như thế nào. Chúng tôi thích những nhà vô địch. Chúng tôi thích những người chiến thắng", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm về những đóng góp của các ngôi sao khác giúp Inter Miami vô địch MLS 2025 như Luis Suarez, Rodrigo De Paul và Tadeo Allende.

Đáp lại, đồng chủ sở hữu CLB Inter Miami, Jorge Mas đã có bài phát biểu dài về hành trình của CLB kể từ khi mở rộng vào năm 2019 và trở thành một thương hiệu toàn cầu kể từ khi Messi gia nhập vào tháng 7 năm 2023.

"Thành công toàn cầu của Inter Miami không chỉ nhờ Lionel Messi, mà còn nhờ những người đàn ông đứng sau các bạn, những người đã thay đổi văn hóa bóng đá ở Mỹ mãi mãi. Chúng tôi có thể thi đấu với các đội bóng lớn.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục phá vỡ mọi rào cản và không đặt ra bất kỳ giới hạn nào, để đảm bảo Giải bóng đá nhà nghề Mỹ và Inter Miami được coi là những đội bóng hàng đầu thế giới”, ông Jorge Mas chia sẻ tại buổi lễ vinh danh.