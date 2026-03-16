Phản ứng của Messi khi màn so tài Argentina - Tây Ban Nha bị hủy bỏ

Màn so tài giữa hai nhà vô địch của hai châu lục mạnh nhất thế giới Argentina (vô địch Copa America 2024) và Tây Ban Nha (vô địch Euro 2024) vốn là sự kiện được chờ đợi nhất trong tháng 3 này. Tuy nhiên, những biến động tại khu vực Trung Đông đã khiến trận đấu tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) không thể diễn ra như dự kiến.

Lionel Messi muốn giành danh hiệu tập thể thứ 49 trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Theo thông báo chính thức từ UEFA vào ngày 15/3, sau nhiều cuộc thảo luận với các nhà chức trách Qatar, trận đấu Finalissima dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 đã bị hủy bỏ. Lý do được đưa ra là tình hình chính trị phức tạp hiện tại trong khu vực không đảm bảo các điều kiện để tổ chức một sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Dù Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và Argentina đã nỗ lực đề xuất các phương án thay thế, bao gồm cả việc lùi ngày thi đấu sang ngày 31/3 tại một địa điểm khác, nhưng phía UEFA đã bác bỏ với lý do không thể sắp xếp kịp công tác tổ chức chỉ trong vòng 4 ngày.

Sự thiếu thống nhất giữa các bên liên quan đã dẫn đến một kết cục đáng tiếc cho người hâm mộ bóng đá nói chung và siêu sao Lionel Messi nói riêng.

Theo ESPN xác nhận, Messi đã tỏ ra rất hụt hẫng khi nhận được thông tin này. Đối với cầu thủ 38 tuổi, trận đấu với Tây Ban Nha không chỉ là một cuộc đối đầu mang tính biểu tượng mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cực kỳ quan trọng cho chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.

Trái ngược với một số tin đồn trước đó, siêu sao đang khoác áo Inter Miami hoàn toàn đứng ngoài các cuộc đàm phán căng thẳng giữa UEFA và CONMEBOL. Anh chỉ tập trung vào khía cạnh chuyên môn và coi đây là cơ hội để nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 49 trong sự nghiệp.

Đội tuyển Argentina đang gấp rút tìm kiếm những đối thủ khác để bù đắp vào khoảng trống lịch thi đấu (Ảnh: Getty).

Kể từ sau chức vô địch MLS Cup cùng Inter Miami hồi tháng 12 năm ngoái, Messi vẫn đang duy trì khát khao chinh phục những đỉnh cao mới để củng cố vị thế cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Việc trận Finalissima bị hủy bỏ là một tổn thất lớn đối với bóng đá thế giới trong năm 2026. Không chỉ Messi mất đi cơ hội gia tăng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, mà người hâm mộ cũng lỡ mất dịp chứng kiến cuộc đối đầu giữa bản lĩnh của các nhà vô địch Nam Mỹ và sự trẻ trung, hoa mỹ của bóng đá Tây Ban Nha.