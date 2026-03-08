Lionel Messi ghi bàn đẳng cấp, áp sát cột mốc 900 bàn thắng

Ở vòng đấu trước tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi 2 bàn thắng trong trận đấu với Orlando City. Tới vòng 3, El Pulga tiếp tục ghi dấu ấn trong chuyến làm khách tới sân của DC United, giúp Inter Miami tiếp đà chiến thắng.

Inter Miami giành chiến thắng 2-1 trước DC United (Ảnh: Inter Miami).

Messi đã ghi bàn thắng đẳng cấp ở phút 28, góp phần giúp Inter Miami giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Hiện tại, El Pulga đã có 899 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 900 bàn đúng 1 pha lập công.

Trong màu áo Inter Miami, Messi đã ghi 80 bàn thắng sau 91 trận đấu. Trước đó, siêu sao số 10 đã ghi 672 bàn cho FC Barcelona và 32 bàn trong thời gian khoác áo PSG. Ngoài ra, anh cũng có 115 bàn thắng cho đội tuyển Argentina.

Hiện tại, C.Ronaldo là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử khi có 965 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng.

Trở lại với trận đấu, Inter Miami có bàn thắng mở tỷ số vào lưới DC United ở phút 18 do công của De Paul. Sau đó, tới phút 28, Messi đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng bang Florida khi thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp qua người thủ thành của DC United.

Messi áp sát cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, DC United đã thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ có một bàn gỡ do công của Tai Baribo ở phút 75. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Inter Miami.

Dù khởi đầu mùa giải không tốt khi thất bại 0-3 trước Los Angeles FC nhưng Inter Miami đã nhanh chóng trở lại khi giành hai chiến thắng trước Orlando City và DC United. Điều đó giúp đội bóng áo hồng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông với 6 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng New York City.