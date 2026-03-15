Hủy trận siêu đại chiến giữa Messi và Yamal vì xung đột Trung Đông

Theo kế hoạch ban đầu, nhà vô địch Euro 2024 là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu với nhà vô địch Copa America 2024 là đội tuyển Argentina trong trận tranh siêu cúp châu Âu - Nam Mỹ (Finalissima).

Màn so tài được kỳ vọng giữa Yamal và Messi sẽ không thể diễn ra như dự kiến (Ảnh: Getty).

Trận đấu dự kiến diễn ra tại Doha (Qatar) vào ngày 27/3 và được kỳ vọng tạo nên màn so tài siêu kinh điển giữa hai ngôi sao Lamine Yamal và Lionel Messi. Yamal được xem là thần đồng hiếm thấy trong lịch sử bóng đá và được kỳ vọng sẽ kế vị Messi trong làng túc cầu.

Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo nhiều hệ lụy an ninh trong khu vực Trung Đông. Qatar đã bị đánh giá là không còn phù hợp để tổ chức trận đấu này.

Trong thông báo chính thức, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết họ đã cùng Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và ban tổ chức địa phương xem xét nhiều phương án thay thế về địa điểm lẫn thời gian thi đấu, trong đó có khả năng tổ chức tại Madrid hoặc Buenos Aires. Tuy nhiên, các bên không thể đạt được sự đồng thuận.

UEFA thông báo: “Sau nhiều cuộc thảo luận giữa UEFA và các cơ quan tổ chức tại Qatar, chúng tôi buộc phải thông báo rằng do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực, trận Finalissima không thể diễn ra tại Qatar như dự kiến”.

UEFA tiết lộ một số phương án đã được đưa ra. Phương án đầu tiên là tổ chức trận đấu tại sân Bernabeu ở Madrid vào đúng ngày dự kiến, với lượng cổ động viên hai đội được chia đều 50-50 trên khán đài. Dù được đánh giá là địa điểm đẳng cấp cho một trận đấu danh giá nhưng đề xuất này đã bị phía Liên đoàn bóng đá Argentina từ chối.

Phương án thứ hai là tổ chức Finalissima theo thể thức hai lượt trận. Lượt đi tại sân Bernabeu vào ngày 27/3 và lượt về tại Buenos Aires trong một đợt tập trung đội tuyển quốc gia trước Euro 2028 và Copa America 2028. Tuy nhiên, đề xuất này cũng không được Argentina chấp nhận.

Hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận chọn địa điểm và thời điểm thi đấu trận Finalissima (Ảnh: Getty).

UEFA sau đó đề nghị Argentina cam kết thi đấu nếu tìm được một địa điểm trung lập tại châu Âu, với ngày thi đấu giữ nguyên 27/3 hoặc chuyển sang 30/3. Tuy vậy, phương án này tiếp tục bị từ chối.

Phía Argentina sau đó đưa ra đề xuất tổ chức trận đấu sau kỳ World Cup 2026, nhưng tuyển Tây Ban Nha không còn quỹ thời gian phù hợp. Cuối cùng, Argentina chỉ chấp nhận thi đấu vào ngày 31/3, thời điểm không thể sắp xếp theo lịch thi đấu chung, khiến kế hoạch tổ chức trận đấu đi vào bế tắc.

Trận đấu này lẽ ra sẽ là lần thứ tư trong lịch sử Finalissima nhưng mới chỉ là lần thứ hai trong thế kỷ 21 được tổ chức.

Trước đó, đội tuyển Argentina đã giành danh hiệu danh giá này khi đánh bại Italy với tỷ số 3-0 tại Wembley Stadium vào năm 2022.

Trong quá khứ, Pháp từng giành chức vô địch ở lần tổ chức đầu tiên của giải đấu sau chiến thắng trước Uruguay năm 1985. Đến năm 1993, Argentina tiếp tục đăng quang sau khi vượt qua Đan Mạch trên chấm luân lưu.