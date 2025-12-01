Xác định xong 16 đội tham dự giải U17 châu Á, bóng đá Đông Nam Á thắng lớn

Danh sách 16 đội dự VCK U17 châu Á 2026 Trung Quốc, Yemen, Việt Nam, Ấn Độ, Australia, Thái Lan, Myanmar, Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Indonesia, UAE, Tajikistan và Saudi Arabia.

Tại bảng A, U17 Trung Quốc thắng đậm Bangladesh 4-0, qua đó đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân hoàn tất chuỗi 5 trận thắng toàn thắng, đứng đầu bảng với 15 điểm. U17 Trung Quốc lọt vào VCK. Bangladesh có 12 điểm, xếp nhì bảng và bị loại.

Tại bảng B, U17 Yemen thắng U17 Lào 4-2, đoạt ngôi đầu bảng với 5 trận toàn thắng, có 15 điểm. U17 Lào bị loại. Họ đứng thứ 3 bảng đấu này, với 9 điểm, ngang với đội nhì bảng Pakistan, nhưng U17 Lào xếp dưới Pakistan, vì Lào kém đối thủ chỉ số phụ.

U17 Thái Lan (áo trắng) giành quyền lọt vào VCK châu Á (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, tại bảng C, U17 Việt Nam thắng U17 Malaysia 4-0. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng sau 5 trận thắng toàn thắng, hiệu số lên đến 30/0. Đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) là đội duy nhất của bảng C giành quyền lọt vào VCK.

Bất ngờ nhất là những gì diễn ra ở bảng D, U17 Ấn Độ gây sốc khi đánh bại U17 Iran vào tối qua. U17 Ấn Độ đứng đầu bảng với 7 điểm sau 4 trận (bảng này chỉ có 5 đội), bằng điểm với Iran. Tuy nhiên, U17 Ấn Độ xếp trên vì hơn kết quả đối đầu trực tiếp. U17 Iran đã bị loại.

Tại bảng E, Australia hòa Iraq 3-3 trong trận đấu kết thúc lúc rạng sáng nay. U17 Australia có 9 điểm sau 4 trận, dẫn đầu bảng E và giành quyền lọt vào VCK giải châu lục. Các đội đứng ngay sau Australia là Jordan và Iraq cùng có 7 điểm.

Ở bảng F, kết quả rất đáng chú ý xảy ra, U17 Thái Lan thắng Kuwait 3-0. Trong khi đó, Turkmenistan thắng Mông Cổ 6-2.

U17 Myanmar cũng có vé vào VCK (Ảnh: AFC).

Các kết quả này khiến 3 đội Thái Lan, Kuwait và Turkmenistan cùng có 9 điểm, nhưng Thái Lan xếp nhất bảng, vì hơn kết quả đối đầu trực tiếp trong các trận đấu giữa 3 đội nói trên. U17 Thái Lan giành quyền vào VCK.

Còn ở bảng G, U17 Myanmar có trận hòa 2-2 rất quan trọng với Syria. Kết quả này vừa đủ để giúp Myanmar giữ ngôi đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận, hơn đội xếp nhì bảng Oman một điểm.

Myanmar trở thành đội bóng thứ 3 của Đông Nam Á vượt qua vòng loại, sau U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Đồng thời, họ trở thành đội bóng thứ 4 của khu vực này được dự VCK. Đội còn lại của Đông Nam Á có vé dự VCK là Indonesia. Đội này không phải dự vòng loại, do họ đã có vé từ trước, dựa vào việc họ giành quyền lọt vào VCK U17 World Cup 2025.

16 đội tham dự VCK U17 châu Á 2026 đã được xác định. Gồm 7 đội vượt qua vòng loại, 8 đội đã có vé do đã dự VCK World Cup 2025 và đội chủ nhà.

7 đội vượt qua vòng loại có U17 Trung Quốc, Yemen, U17 Việt Nam, Ấn Độ, Australia, Thái Lan và Myanmar. 8 đội có vé thông qua việc được dự World Cup gồm Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Indonesia, UAE và Tajikistan. Đội chủ nhà của VCK giải U17 châu Á là Saudi Arabia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 - 24/5/2026.