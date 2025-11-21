Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng loại châu Á: Sẵn sàng đối đầu Malaysia

Theo kết quả bốc thăm vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ U17 Malaysia, U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Quần đảo Bắc Mariana và U17 Macau (Trung Quốc).

U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục vòng loại giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Tất cả các trận đấu ở bảng đấu này sẽ diễn ra tại sân PVF. Ở lượt trận mở màn, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Singapore lúc 19h ngày 22/11.

Đáng chú ý, chỉ có các đội đứng đầu 7 bảng mới giành vé tham dự giải U17 châu Á. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland được cho là sẽ cạnh tranh gay gắt với Malaysia để giành tấm vé duy nhất này.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam bắt đầu tập trung từ cuối tháng 10, dựa trên bộ khung là các gương mặt nổi bật ở giải U17 Quốc gia 2025. Trong thời gian qua, đội bóng đã có chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã thi đấu 3 trận giao hữu với kết quả khá tích cực khi thắng U18 Imabari, hòa Đại học Matsuyama và chỉ thua sát nút U18 Ehime.

Ngoài 7 đội đầu bảng ở vòng loại giải U17 châu Á 2026, 9 đội được đặc cách vào thẳng vòng chung kết gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2025 gồm Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.