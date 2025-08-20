Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9 tại Thái Lan với sự góp mặt của 32 đội bóng từ các châu lục trên thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển nữ Ba Lan, Đức và Kenya. Bảng đấu này sẽ thi đấu tại Phuket. Trong đó, hai đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới kể từ ngày 22/8 (Ảnh: SAVA).

Ban đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 vận động viên (VĐV) tham dự giải đấu. Tuy nhiên, vào phút chót, Bích Tuyền đã rút lui vì lý do cá nhân. HLV Tuấn Kiệt không kịp bổ sung thêm người. Do đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội bóng duy nhất chỉ có 13 VĐV tham dự giải đấu.

Danh sách 13 VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy.

Trước thềm giải vô địch thế giới, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua hai trận giao hữu với những đối thủ chất lượng. Chúng ta đã thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha và thắng 4-0 trước Kenya.

Vào hôm nay, toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã sang Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất năm.