VFF ghi nhận lời xin lỗi của bóng đá Thái Lan vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Sự cố hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam xảy ra tại lễ bốc thăm giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức chiều 28/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc gặp giữa VFF và FAT chiều 29/10 có sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee.

Ngay đầu buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT gửi tới VFF. Trong thư, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT Madam Pang khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.

Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan trao thư xin lỗi của FAT tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF)

FAT nhấn mạnh trong thư: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này.

Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”.

Tối 28/10, trang chủ của FAT cũng đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ Việt Nam: "FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này, một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam.

Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

Lãnh đạo VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà bóng đá Thái Lan thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á.

Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.