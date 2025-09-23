Lãnh đạo môn Bi sắt Việt Nam lên tiếng việc VĐV bị cấm tham dự SEA Games 33
(Dân trí) - Đại diện bộ môn Bi sắt Việt Nam lên tiếng về thông tin Liên đoàn Bi sắt Thế giới ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games 33 cũng như sẽ trừng phạt các nước cử vận động viên (VĐV) tham dự.
"Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games 33 đang là vấn đề nội bộ giữa hai bên. Ban tổ chức SEA Games vẫn chưa có thông báo chính thức về vấn đề này nên chúng tôi vẫn đang theo dõi hướng xử lý của họ", ông Đoàn Tuấn Anh, phụ trách bộ môn Bi sắt Việt Nam kiêm tổng thư ký Liên đoàn Billiards và Snooker Việt Nam chia sẻ với Dân trí vào ngày 22/9.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/9, WBPF đã phát đi thông báo cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 này. Nguyên nhân lệnh cấm xuất phát từ việc WPBF trước đó đã ra lệnh cấm vĩnh viễn cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan - ông Sutthirot Praphanphat, không cho phép ông tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nội bộ nào của môn bi sắt.
Ông Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, điều này dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi tư cách thành viên của WPBF. Dù vậy ông Sindhvanandha vẫn tiếp tục đóng nhiều vai trò trong ban quản lý của hiệp hội, dẫn tới WPBF ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33.
Đáng chú ý, trong thông báo của WBPF, ngoài việc cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games, WBPF cũng khuyến cáo bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham dự môn Bi sắt ở SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong hai năm, cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027. Điều này bao gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao Châu Á và Đại hội Thể thao bậc thầy Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều sự kiện thể thao khác.
Lệnh cấm của WBPF khiến các VĐV của môn Bi sắt ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tỏ ra hoang mang. Tuy nhiên, ông Đoàn Tuấn Anh khẳng định đội tuyển Bi sắt Việt Nam vẫn đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games và chờ thông báo chính thức từ nước chủ nhà Thái Lan về kế hoạch tổ chức môn thể thao này vào tháng 12 tới.
"Đội tuyển Bi sắt Việt Nam hiện tại có 24 VĐV sẽ tham dự SEA Games 33, trong đó có 12 nam và 12 nữ. Môn Bi sắt ở SEA Games 33 sẽ có 11 nội dung và là một trong những môn mà đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương. Nếu môn Bi sắt không được tổ chức sẽ là điều rất đáng tiếc", ông Đoàn Tuấn Anh bày tỏ.
Tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 ở Thái Lan, bộ môn Bi sắt tranh tài khoảng 11 bộ huy chương. Đội tuyển Bi sắt Việt Nam sẽ tham dự với 24 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 1-2 HCV. Đây là mục tiêu không hề đơn giản bởi Thái Lan vốn là cường quốc bậc nhất thế giới ở bộ môn bi sắt.
Trước đó ở SEA Games 32 tại Campuchia, đội tuyển Bi sắt Thái Lan đã giành được đến 6 HCV. Trong khi thành tích của tuyển Việt Nam là 2 HCB và 5 HCĐ.
Theo kế hoạch, trước SEA Games 33, đội tuyển Bi sắt Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu quan trọng là giải vô địch thế giới vào tháng 10 và giải châu Á vào tháng 11.