Lãnh đạo môn Bi sắt Việt Nam lên tiếng việc VĐV bị cấm tham dự SEA Games 33

"Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games 33 đang là vấn đề nội bộ giữa hai bên. Ban tổ chức SEA Games vẫn chưa có thông báo chính thức về vấn đề này nên chúng tôi vẫn đang theo dõi hướng xử lý của họ", ông Đoàn Tuấn Anh, phụ trách bộ môn Bi sắt Việt Nam kiêm tổng thư ký Liên đoàn Billiards và Snooker Việt Nam chia sẻ với Dân trí vào ngày 22/9.

Ông Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan họp báo thông tin về việc Liên đoàn Bi sắt thế giới cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33 (Ảnh: Dailynews).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/9, WBPF đã phát đi thông báo cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 này. Nguyên nhân lệnh cấm xuất phát từ việc WPBF trước đó đã ra lệnh cấm vĩnh viễn cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan - ông Sutthirot Praphanphat, không cho phép ông tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nội bộ nào của môn bi sắt.

Ông Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, điều này dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi tư cách thành viên của WPBF. Dù vậy ông Sindhvanandha vẫn tiếp tục đóng nhiều vai trò trong ban quản lý của hiệp hội, dẫn tới WPBF ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33.

Đáng chú ý, trong thông báo của WBPF, ngoài việc cấm Thái Lan tổ chức môn Bi sắt ở SEA Games, WBPF cũng khuyến cáo bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham dự môn Bi sắt ở SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong hai năm, cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027. Điều này bao gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao Châu Á và Đại hội Thể thao bậc thầy Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều sự kiện thể thao khác.

Lệnh cấm của WBPF khiến các VĐV của môn Bi sắt ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tỏ ra hoang mang. Tuy nhiên, ông Đoàn Tuấn Anh khẳng định đội tuyển Bi sắt Việt Nam vẫn đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games và chờ thông báo chính thức từ nước chủ nhà Thái Lan về kế hoạch tổ chức môn thể thao này vào tháng 12 tới.

"Đội tuyển Bi sắt Việt Nam hiện tại có 24 VĐV sẽ tham dự SEA Games 33, trong đó có 12 nam và 12 nữ. Môn Bi sắt ở SEA Games 33 sẽ có 11 nội dung và là một trong những môn mà đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương. Nếu môn Bi sắt không được tổ chức sẽ là điều rất đáng tiếc", ông Đoàn Tuấn Anh bày tỏ.