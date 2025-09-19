Báo Thái Lan khẳng định Bích Tuyền không dự SEA Games 33

"Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 33, ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền, sẽ không có tên trong đội hình tham dự SEA Games 2025. VĐV này đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V-League 2025”, Thailand News Agency viết.

Cũng theo Thailand News Agency, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không cử Nguyễn Thị Bích Tuyền tham dự SEA Games. Ban tổ chức đóng đăng ký vào ngày 15/9 nên Bích Tuyền sẽ không thể thi đấu, dù VĐV từng tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam.

Bích Tuyền (phải) sẽ không cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 (Ảnh: Kim Anh).

“Đây là lần thứ hai Bích Tuyền không góp mặt trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Tại cuộc họp chung của các Trưởng đoàn thể thao SEA Games 33 hồi tháng 8, ông Chaiphak Siriwat, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn SEA Games, nhấn mạnh rằng tại SEA Games lần này sẽ có kiểm tra giới tính", Thailand News Agency thông tin thêm.

Tại giải vô địch thế giới 2025 hồi cuối tháng 8, Bích Tuyền xin rút lui khỏi đội tuyển vì lý do cá nhân. Lần này, VĐV sinh năm 2000 không tham dự SEA Games và chưa rõ nguyên nhân cô vắng mặt.

Thời gian qua, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng cho biết Ban tổ chức SEA Games 33 có thể sẽ tiến hành kiểm tra giới tính trước giải đấu. Thậm chí khi giải đấu đang diễn ra, nếu có đội nào khiếu nại, Ban tổ chức cũng sẽ lập tức thực hiện việc xét nghiệm.

Nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra như ở giải bóng chuyền U21 thế giới hồi tháng 8, VFV cho biết các VĐV Việt Nam luôn phải xác định có thể bị kiểm tra giới tính bất cứ lúc nào trước SEA Games.

"VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục Thể dục Thể thao", VFV thông báo.