Lần đầu thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam tăng hạng cao nhất lịch sử

Tối qua (10/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) tại Ninh Bình. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên thứ 22 thế giới (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam).

Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đã đánh bại Thái Lan (sau 40 lần thất bại trong quá khứ). Ngoài ra, đội bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có lần đầu tiên giành chức vô địch SEA V-League.

Đáng chú ý, với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên thứ 22 thế giới với 155.79 điểm. Đây là thứ hạng cao nhất của chúng ta trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB).

Lúc này, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt đang xếp ngay dưới Thái Lan với 4,63 điểm ít hơn. Điều đó khiến cho báo giới xứ Chùa vàng lo lắng đội nhà bị bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua trong tương lai. Trong nhiều năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan đã giữ vị thế độc tôn ở khu vực Đông Nam Á khi liên tiếp vô địch SEA V-League và SEA Games.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam áp sát Thái Lan trên bảng xếp hạng thế giới (Ảnh: FIVB).

Ở SEA V-League 2025, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nhì ở chặng 1 (diễn ra ở Thái Lan) khi thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 trước Thái Lan. Tuy nhiên, khi trở về sân nhà thi đấu chặng 2, đoàn quân HLV Tuấn Kiệt đã có màn trả thù ngọt ngào. Cũng tại chặng 2, chúng ta còn giành chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Indonesia và Philippines.

Phát biểu sau chiến thắng trước Thái Lan, HLV Tuấn Kiệt tự tin khẳng định: “Các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt ngưỡng. Đây là điều đáng chúc mừng. Các em đã vượt qua chính mình. Điều này giúp cho sự tự tin của các VĐV tăng lên. Hy vọng toàn đội có thể giữ vững tinh thần để hướng tới SEA Games vào cuối năm cũng như tự tin hơn khi gặp các đối thủ mạnh hơn trong tương lai”.