Báo Thái Lan phản ứng mạnh khi đội nhà lần đầu thua bóng chuyền nữ Việt Nam

Tối qua (10/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi ngược dòng thắng Thái Lan với tỷ số 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22 và 16-14) trên sân nhà Ninh Bình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta thắng đội bóng chuyền nữ Thái Lan sau 40 trận thua liên tiếp. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng lần đầu tiên lên ngôi ở SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) khi về nhất ở chặng 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Thái Lan (Ảnh: Sava).

Chứng kiến đội nhà thất bại trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, báo giới Thái Lan sốc nặng. Tờ Matichon giật tít: “Cú sốc! Thái Lan đã hứng chịu thất bại trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Đội chủ nhà Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan trong quá khứ và cũng chưa từng lên ngôi ở SEA V-League. Trong trận đấu này, đội bóng chuyền nữ Thái Lan đã dẫn trước 2-0 nhưng vẫn thất bại cay đắng.

Các cô gái Thái Lan đã vuột mất chức vô địch đáng tiếc và chấm dứt chuỗi 8 chặng vô địch liên tiếp ở SEA V-League. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi từng có 6 lần về nhì trong quá khứ”.

Tờ PPTV Online cũng gọi trận thua của đội bóng chuyền nữ Thái Lan là cú sốc. Họ không thể ngờ rằng đội nhà đã hứng chịu thất bại dù dẫn trước 2-0. Trong đó, tờ báo này đã lên tiếng khen ngợi hai cầu thủ Thanh Thúy và Bích Tuyền của Việt Nam.

Báo Thái Lan lo ngại đội bóng chuyền nữ Thái Lan bị đội bóng chuyền nữ Việt Nam vượt mặt (Ảnh: Thairath).

Tờ Thairath đưa ra một vài con số thống kê: “Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở cấp độ chuyên nghiệp. Lần đầu tiên Thái Lan mất chức vô địch SEA V-League.

Giờ đây, bóng chuyền nữ Thái Lan đang xếp thứ 21 thế giới, xếp ngay trên bóng chuyền nữ Việt Nam với 4,63 điểm nhiều hơn. Trong tương lai, đội bóng của Thái Lan có nguy cơ bị bóng chuyền nữ Việt Nam vượt mặt trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới”.

Tờ The Thaiger nhấn mạnh trận thua trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là bài học quý giá cho Thái Lan. Trong đó, họ đặc biệt khen ngợi Bích Tuyền.

VĐV Việt Nam đã ghi 45 điểm và có tỷ lệ đập bóng thành công lên tới 55,26%, một con số đáng kinh ngạc. “Ngay cả cầu thủ ở đẳng cấp thế giới cũng hiếm khi đạt thông số tốt như Bích Tuyền”, tờ The Thaiger khẳng định.