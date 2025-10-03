Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau kết quả bốc thăm giải U23 châu Á 2026

"So với Thái Lan thì đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở hơn. Dù vậy tất cả đều phải nỗ lực mới có thể tiến sâu", tài khoản Liberty Speed đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau kết quả bốc thăm vòng bảng ở giải U23 châu Á 2026 hôm 2/10.

U23 Việt Nam được kỳ vọng tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết ở giải U23 châu Á 2018 (Ảnh: VFF).

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia và Jordan, Kyrgyzstan. Đây được xem là bảng đấu không dễ dàng đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

U23 Saudi Arabia chưa từng nếm mùi thất bại trước U23 Việt Nam khi giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần đối đầu. Gần nhất, hai đội gặp nhau tại tứ kết U23 châu Á 2022. Khi đó U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh Kyun đã thua 0-2 và phải dừng bước.

Trong khi đó, hai đối thủ Jordan và Kyrgyzstan được đánh giá dễ thở hơn với U23 Việt Nam nhưng lịch sử đối đầu cho thấy "Rồng vàng" đã gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ này.

Đáng chú ý, đại diện thứ hai ở Đông Nam Á có mặt ở VCK U23 châu Á 2026 là Thái Lan rơi vào bảng đấu được xem là khó nhằn khi có sự hiện diện của Iraq, Australia và Trung Quốc tại bảng D. Không ngạc nhiên khi các CĐV Đông Nam Á đều cho rằng U23 Việt Nam và Thái Lan cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiến sâu ở giải đấu.

"Tôi vẫn hy vọng cả U23 Việt Nam và Thái Lan đều có thể vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải đấu. Chúc may mắn tới các đội đại diện cho Đông Nam Á", tài khoản Abdullah Khalid Yahya đến từ Indonesia bày tỏ.

"Đừng quên U23 Việt Nam từng vào tới trận chung kết vào năm 2018 và chỉ để thua Uzbekistan. Chúc cả Việt Nam và Thái Lan đều thi đấu tốt", tài khoản Prince Dela đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Tôi cho rằng các đội U23 Lebanon, Kyrgyzstan, Syria và Trung Quốc sẽ trở thành kho điểm cho mỗi nhóm. U23 Việt Nam và Thái Lan vẫn có cơ hội nếu có phong độ tốt nhất", tài khoản Jonet Reborn bình luận.

"Ở vòng chung kết thì bảng đấu nào cũng căng. Quan trọng là sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, kỹ chiến thuật cũng như quyết tâm cao", tài khoản Pongsak Piakaew đến từ Thái Lan khẳng định.

"Tôi kỳ vọng U23 Việt Nam và Thái Lan đều tiến sâu tại giải đấu. Hãy tin vào nội lực của các cầu thủ và đấu pháp của huấn luyện viên", tài khoản Đặng Tâm đến từ Việt Nam đặt kỳ vọng.

"Vào đến đây, tất cả đều là những đội mạnh. HLV và toàn đội hãy tự tin, không được phép chủ quan xem nhẹ đối thủ. Hy vọng tất cả đều quyết tâm cao. Biết người biết mình để có đường đi thuận lợi hơn, tiến sâu hơn", tài khoản Bùi Việt chốt lại.