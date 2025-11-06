Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona may mắn thoát thua ở Champions League

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Barcelona tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford, Ferran Torres. Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Hansi Flick gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến Bỉ.

Ngay phút thứ 6, đội chủ nhà đã bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm chính xác của Nicolo Tresoldi. Mặc dù vậy, 2 phút sau, Ferran Torres đã gỡ hòa cho Barcelona với cú dứt điểm chớp nhoáng, sau pha phối hợp ăn ý với Fermin Lopez.

Barcelona đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Club Brugge (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đến phút 17, Carlos Forbs giúp Club Brugge dẫn trước 2-1 sau cú dứt điểm gọn gàng ở tình huống lên bóng chớp nhoáng.

Barcelona gặp nhiều áp lực, họ liên tục tấn công nhưng Rashford và Kounde tỏ ra khá vội vàng trong các pha dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-1 nghiêng về đội bóng của Bỉ.

Sang hiệp 2, HLV Hansi Flick đưa Dani Olmo vào sân và Barcelona thi đấu khá sắc nét. Phút 61, Lamine Yamal gỡ hòa 2-2 cho Barcelona sau đường chuyền thông minh của Fermin Lopez.

Club Brugge cho thấy sự sắc sảo trong lối chơi và tinh thần quyết tâm, khi Carlos Forbs ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 64 bằng cú lốp bóng đầy tinh tế.

Lamine Yamal không thể giúp Barcelona giành trọn 3 điểm (Ảnh: Getty).

May mắn đã đến với Barcelona ở phút 77 khi trong một tình huống tấn công không quá nguy hiểm, hậu vệ Christos Tzolis bên phía Club Brugge đá phản lưới nhà giúp Barcelona gỡ hòa 3-3.

Kịch tích trận đấu đến ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Romeo Vermant đã đưa được bóng vào lưới của Barcelona nhưng bàn thắng không được công nhận, khi công nghệ VAR xác nhận cầu thủ Club Brugge phạm lỗi trước đó.

Bị Club Brugge cầm hòa 3-3 tại Bỉ, Barcelona bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng UEFA Champions League khi chỉ đứng thứ 11 với 7 điểm, còn Club Brugge xếp thứ 22 với 4 điểm sau 4 trận đấu.

Đội hình thi đấu

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Joaquin Seys, Stankovic, Onyedika (Audoor 84' - Vetlesen 87'), Forbs (Diakhon 78'), Vanaken, Tzolis, Tresoldi (Vermant 78').

Bàn thắng: Tresoldi (6'), Forbs (17', 63').

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Eric Garcia (Cubarsi 90'), Balde (Martin 90'), Casado (Olmo 58'), De Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford (Bardghji 83'), Ferran Torres (Lewandowski 58').

Bàn thắng: Torres (8'), Yamal (61'), Tzolis (77'-phản lưới).