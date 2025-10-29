Tiết lộ bất ngờ về Lamine Yamal, Barcelona vô cùng lo lắng

Theo nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, thần đồng của Barcelona, Lamine Yamal đang phải thi đấu trong đau đớn do mắc chứng viêm mu (pubalgia), chấn thương mãn tính vùng háng khiến anh mất đi sự linh hoạt và bùng nổ vốn là điểm mạnh trong lối chơi.

Yamal nén đau ra sân trong thời gian dài và không đạt phong độ tốt nhất (Ảnh: Getty).

Chấn thương này gây đau âm ỉ ở vùng xương mu, và thường trở nên nghiêm trọng hơn khi vận động cường độ cao, đặc biệt trong các trận cầu đỉnh cao như Siêu kinh điển. Trong cuộc đối đầu với Real Madrid ở Bernabeu, Yamal được cho là gặp khó khăn khi di chuyển và hạn chế sút bóng, dấu hiệu cho thấy anh đang phải “cắn răng” thi đấu.

Nguồn tin từ Barcelona cho biết đội ngũ y tế đang quản lý chặt khối lượng vận động của Yamal để tránh tình trạng trở nên tệ hơn. Mối lo này không chỉ tồn tại ở CLB mà còn lan sang đội tuyển Tây Ban Nha, nơi Yamal là nhân tố không thể thay thế.

Bác sĩ Pedro Luis Ripoll tiết lộ trên kênh El Larguero: “Đây là loại chấn thương rất khó điều trị. Nó gây ra cơn đau khiến khả năng di chuyển và dứt điểm của cầu thủ giảm gần 50% – điều mà chúng ta đã thấy rõ trong trận El Clasico.

Ông nói thêm: “Cậu ấy gần như không sút bóng, di chuyển khó khăn và liên tục phải kéo giãn cơ. Đây là cơn đau tạm thời, cầu thủ vẫn có thể thi đấu, nhưng không thể đạt phong độ cao nhất, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất”.

Bác sĩ Ripoll cũng nhấn mạnh rằng chấn thương này không gây tổn thương cấu trúc khớp, song cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để hồi phục hoàn toàn nếu không được điều trị đúng cách.

Nhận định này trùng khớp với những gì người hâm mộ Barcelona chia sẻ trên mạng xã hội sau trận Siêu kinh điển. Yamal dù vẫn ra sân đều đặn, nhưng rõ ràng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Yamal bị vắt kiệt khi phải thi đấu liên tục ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Ngoài Yamal, bác sĩ Ripoll cũng chia sẻ về tình hình chấn thương của Dani Carvajal, đội trưởng Real Madrid, người vừa tái phát chấn thương đầu gối phải, từng khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn mùa trước.

Real Madrid xác nhận Carvajal đang gặp vấn đề với “dị vật trong khớp”, đó là một mảnh xương hoặc sụn bị bong ra và di chuyển tự do bên trong khớp, gây sưng, đau và trong trường hợp nặng có thể khiến khớp bị kẹt cứng.

Bác sĩ Ripoll giải thích: “Đó là mảnh nhỏ của bề mặt khớp, thường là sụn và xương, bị tách ra và di chuyển không kiểm soát. Nếu nằm ở vùng chịu trọng lượng, mức độ nghiêm trọng sẽ cao hơn nhiều”.