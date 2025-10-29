Lamine Yamal chơi lớn, vung ra “núi tiền” mua biệt thự siêu sang

Dù mới 18 tuổi nhưng Yamal đã sở hữu mức lương nhiều đàn anh mơ ước. Với mức thu nhập ước tính 325.000 bảng mỗi tuần, ngôi sao người Tây Ban Nha được cho là sẵn sàng chi hàng triệu euro để sở hữu dinh thự sang trọng gắn liền với cặp đôi Gerard Pique và Shakira.

Căn biệt thự cũ của Pique và Shakira mà Yamal đang nhắm tới (Ảnh: Instagram).

Căn biệt thự này từng là tổ ấm của Piqué và Shakira suốt gần 12 năm trước khi cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 6/2022. Nó được xây dựng năm 2012, với diện tích lên tới 3.800 m², gồm ba căn nhà riêng biệt, được rao bán với giá 14 triệu euro (12 triệu bảng) ngay sau khi họ ly hôn.

Tổ hợp chính bao gồm sân tennis, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, cùng phòng thu âm riêng, nơi Shakira từng thu nhiều bài hát nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi một trong ba căn nhà được bán riêng, giá trị của khu biệt thự giảm còn khoảng 11 triệu euro (9,5 triệu bảng).

Nguồn tin cho biết, Yamal đang cân nhắc mua lại toàn bộ khu bất động sản này nhưng sẽ đầu tư thêm một khoản lớn để tân trang, phù hợp với phong cách sống và sở thích cá nhân.

Ngoài việc tìm nơi ở mới, Yamal được cho là đã mua ngôi nhà khác cho mẹ, cha và bà nội. Đó là minh chứng cho việc anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu, dù đang ở đỉnh cao danh vọng.

Yamal kiếm được rất nhiều tiền dù mới 18 tuổi (Ảnh: Getty).

Trong thời gian qua, Yamal đã công khai mối quan hệ với Nicki Nicole, ca sĩ người Argentina 25 tuổi. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài sân Camp Nou để cổ vũ bạn trai thi đấu, thu hút không ít sự chú ý từ giới truyền thông Tây Ban Nha.

Nhiều người đồn đoán rằng, Yamal vung hàng chục triệu euro mua biệt thự vì muốn dọn sẵn “tổ ấm tình yêu” để đón Nicole về dinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngôi sao trẻ của Barcelona vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng lên xe hoa cùng bạn gái.