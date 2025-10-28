Barcelona họp khẩn, Lamine Yamal tiếp tục có hành động tranh cãi

Lamine Yamal là tâm điểm tranh cãi sau trận Siêu kinh điển. Các cầu thủ Real Madrid đã tập trung “đánh hội đồng” tiền đạo trẻ của Barcelona sau trận đấu, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Trước đó, Yamal đã gây sốc khi cho rằng Real Madrid “vừa ăn cắp, vừa la làng”.

Barcelona họp khẩn, yêu cầu Yamal kiểm soát phát ngôn gây tranh cãi (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport, Barcelona rất lo ngại về những phát ngôn thiếu thận trọng của Yamal có thể ảnh hưởng tới đội bóng. Ngay sau trận đấu, Barcelona đã họp khẩn với người đại diện của Yamal là siêu cò Jorge Mendes.

Hai bên đã đi tới thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc phỏng vấn và hoạt động trên mạng xã hội của cầu thủ sinh năm 2007 để ngăn chặn phát ngôn tranh cãi. Tờ Diario Sport tiết lộ: “CLB hy vọng Yamal sẽ hồi phục hoàn toàn thể lực và bắt đầu đáp trả chỉ trích bằng màn thể hiện trên sân cỏ, chứ không phải trên mạng xã hội hay giới truyền thông”.

Thế nhưng, trong bối cảnh Barcelona tìm mọi cách “dập lửa”, Yamal lại có hành động tranh cãi. Theo đó, Yamal đã cùng người đồng đội Pedri bỏ theo dõi đàn anh Dani Carvajal trên mạng xã hội. Điều này khiến nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha thêm rạn nứt vì mâu thuẫn giữa hai nhóm cầu thủ Barcelona và Real Madrid.

Yamal đã bỏ theo dõi đàn anh Carvajal trên mạng xã hội (Ảnh: Getty).

Dani Carvajal được xem là người châm ngòi khi nói thẳng vào mặt Yamal: “Cậu nói nhiều lắm. Giờ thì nói tiếp đi” sau trận Siêu kinh điển. Sau đó, Yamal định lao vào hậu vệ kỳ cựu của Real Madrid nhưng bị Edouardo Camavinga ngăn lại. Một số cầu thủ ùa vào, Thibaut Courtois thậm chí còn đẩy Yamal và chỉ tay vào mặt người đàn em.

Tiền vệ Frenkie De Jong tỏ ra khó chịu với cách Carvajal đối xử với Yamal: “Tôi ngồi trên băng ghế dự bị và thấy nhiều cầu thủ lao vào nhau. Sau trận đấu, các cầu thủ Real Madrid bỗng dưng lao vào Yamal. Đó là hành động thực sự quá đáng. Carvajal có thể nói chuyện riêng với Yamal, thay vì dằn mặt ở trên sân. Nếu là đồng đội của Yamal (ở đội tuyển Tây Ban Nha) thì Carvajal nên nói chuyện riêng với đàn em”.