30 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-TTg về việc cho phép thành lập Hiệp hội thể thao Người khuyết tật (NKT) Việt Nam.

Hiệp hội là một tổ chức xã hội duy nhất về thể thao của người khuyết tật Việt Nam được thành lập, nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo NKT, các tổ chức thể dục, thể thao NKT và các tổ chức, cá nhân quan tâm, ủng hộ cho phong trào thể thao NKT với mục đích nâng cao sức khoẻ cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, góp phần hỗ trợ, phát triển phong trào thể dục, thể thao NKT trong cả nước, nâng cao thành tích thi đấu thể thao của NKT nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế và khu vực; tăng cường giao lưu, hội nhập và đối ngoại của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (Ảnh: QL).

Phong trào Thể thao NKT bắt đầu từ các tỉnh, thành phố như TPHCM, Hà Nội, Quảng Trị, lan tỏa đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút trên 35.000 người tập luyện thường xuyên, hàng trăm câu lạc bộ thể thao NKT ra đời.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần cho hàng triệu con người.

"Khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay rực rỡ tại các đấu trường Paralympic, Asian Paragames hay ASEAN Paragames, với những tấm huy chương, kỷ lục thế giới được thiết lập bởi chính con người Việt Nam, đó không chỉ là khoảnh khắc vinh quang của một cá nhân, mà là niềm tự hào của cả dân tộc.

Đó là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới rằng: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới những đỉnh cao", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ.

Từ năm 2001, Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao NKT Đông Nam Á (ASEAN Para Games). Tại Đại hội lần thứ 2, Việt Nam đạt thành tích ấn tượng xếp hạng nhì. Năm 2005, Ủy ban Paralympic Việt Nam được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thể thao NKT Việt Nam giành được nhiều thành tích xuất sắc (Ảnh: Q.L).

Những năm sau này, mạng lưới CLB thể thao NKT được mở rộng. TDTT NKT đổi mới nội dung, môn tập luyện phong phú và đa dạng, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, judo khiếm thị, bắn cung, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng đá khiếm thị 5 người, yoga, khiêu vũ thể thao, pickleball, thể thao điện tử...

TDTT NKT Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại các đấu trường quốc tế như tại Paralympic 2016 giành 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ). Tại Asian Para Games 2018 giành 8 HCV. Tại ASEAN Para Games 2023 giành 66 HCV, 59 HCB, 78 HCĐ. Còn tại Paralympic 2021 giành 1 HCB, tại Paralympic 2024 giành 1 HCĐ…

Nhiều cá nhân, tập thể VĐV NKT được Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương…

Ủy ban Paralympic Việt Nam đã có 30 năm hoạt động (Ảnh: Q.L).

Định hướng phát triển đến năm 2030. Thể thao NKT Việt Nam phát triển ít nhất 16 môn, thu hút 40.000 người tham gia tập luyện hàng năm, mở rộng CLB tại các tỉnh và thành phố, hướng đến 1 triệu người NKT tham gia hoạt động TDTT.

Đồng thời, thể thao NKT Việt Nam duy trì 55-60 VĐV trọng điểm, bổ sung 10-15 VĐV trẻ/năm, phấn đấu có VĐV đạt chuẩn và giành huy chương tại Paralympic 2028. Đẩy mạnh triển khai các chương trình tập huấn, phân loại thương tật, phát triển TDTT cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đẩy mạnh xã hội hóa phong trào thể thao NKT.