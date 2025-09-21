Bóng đá Đông Nam Á thắng lớn ở lượt đầu vòng loại giải futsal châu Á

Kết quả của các đội Đông Nam Á hôm qua (20/9) Thái Lan - Brunei: 15-1 (bảng B) Campuchia - Nhật Bản: 0-5 (bảng C) Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc): 9-1 (bảng E) Timor Leste - Kyrgyzstan: 1-9 (bảng F) Malaysia - UAE: 1-0 (bảng G)

Tại bảng B, đội tuyển futsal Thái Lan có chiến thắng rất đậm Brunei 15-1 trước đội tuyển Brunei. Đây là điều không mấy bất ngờ, vì Thái Lan là đội tuyển có thứ hạng rất cao trên thế giới (hạng 11). Đồng thời, đội tuyển futsal xứ sở Chùa Vàng có lợi thế thi đấu trên sân nhà ở Nonthaburi (Thái Lan).

Đội tuyển futsal Thái Lan là đội Đông Nam Á có chiến thắng đậm nhất lượt đầu vòng loại châu Á (Ảnh: FAT).

Thái Lan dễ dàng dẫn đầu bảng B. Bảng đấu này có các đội Hàn Quốc (hạng 73 thế giới) và Bahrain (hạng 69 thế giới), nhưng không đội nào trong số đó là đối thủ của đội tuyển futsal xứ sở Chùa Vàng.

Đội có chiến thắng đậm thứ nhì trong số các đội Đông Nam Á là đội tuyển futsal Việt Nam. Đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) thắng Hong Kong (Trung Quốc) 9-1.

Đội tuyển futsal Việt Nam dẫn đầu bảng E. Chúng ta có cùng 3 điểm với Lebanon, nhưng chúng ta xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Lebanon thắng đội tuyển futsal Trung Quốc 2-1 ở lượt đầu bảng E.

Malaysia (áo vàng) vượt qua UAE (Ảnh: FAM).

Tại bảng G, đội tuyển Malaysia có chiến thắng quan trọng 1-0 trước UAE. Malaysia có thể hy vọng vào vị trí nhì bảng G, sau cường quốc futsal thế giới Iran. Sau đó, đội tuyển Malaysia có thể tìm vé vớt dành cho 7/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.

Một số đội khác ở Đông Nam Á nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên, có Campuchia (thua Nhật Bản 0-5) ở bảng C và Timor Leste (thua Kyrgyzstan 1-9) tại bảng F. Tuy nhiên, các kết quả này không gây bất ngờ, vì những đội vừa nêu không đặt quyết tâm cao tại vòng loại giải châu Á.

Còn một đội nữa rất mạnh trong khu vực là Indonesia, nhưng Indonesia không tham gia vòng loại. Đội futsal xứ sở vạn đảo là đội chủ nhà của vòng chung kết (VCK) diễn ra đầu năm 2026, nên Indonesia được miễn vòng loại.