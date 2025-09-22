Xác định một nửa số suất vào tứ kết giải vô địch bóng chuyền nam thế giới

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 Ngày 20/9 Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan: 3-1 Ba Lan - Canada: 3-1 Ngày 21/9 Argentina - Italy: 0-3 Bỉ - Phần Lan: 3-0 Ngày 22/9 14h30, Bulgaria - Bồ Đào Nha 19h00, Mỹ - Slovenia Ngày 23/9 14h30, Tunisia - CH Czech 19h00, Serbia - Iran

Trận đấu giữa đội bóng hạng 5 thế giới Italy và đội hạng 9 thế giới Argentina là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8.

Hiệp một, đôi bên giành giật nhau từng điểm, nhưng Italy vẫn tỏ ra kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Đội ĐKVĐ thắng sát nút hiệp đấu này với tỷ số 25-23, tạm dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Bỉ giành quyền lọt vào tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Sang hiệp thứ hai, mọi chuyện diễn biến tốt hơn cho đội bóng châu Âu. Italy thắng hiệp thi đấu thứ nhì dễ hơn đôi chút so với hiệp thứ nhất. Ở hiệp hai, Italy thắng 25-20, tạm dẫn trước 2-0.

Không chấp nhận thua sớm, đội tuyển bóng chuyền nam Argentina thi đấu đầy cố gắng trong hiệp thứ 3. Giống như hiệp một, Argentina giành giật từng điểm với đội tuyển Italy. Phải rất vất vả, Italy mới thắng hiệp đấu này 25-22.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng 3-0 (25-23, 25-20 và 25-22), giành quyền vào tứ kết.

Đối thủ của Italy ở tứ kết là đội tuyển bóng chuyền nam Bỉ (hạng 16 thế giới). Đội tuyển Bỉ thắng Phần Lan (hạng 23 thế giới) với tỷ số 3-0 (25-21, 25-17 và 25-21).

Dù cùng có chiến thắng 3-0 ở vòng 1/8, nhưng chiến thắng của đội tuyển Bỉ trước Phần Lan dễ dàng hơn nhiều so với chiến thắng của đội tuyển Italy trước đội tuyển Argentina. Trận tứ kết giữa Italy và đội tuyển bóng chuyền nam Bỉ sẽ diễn ra tối 24/9, tại Philippines.