Xác định hai đội đầu tiên vào tứ kết giải vô địch bóng chuyền nam thế giới

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 Ngày 20/9 Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan: 3-1 Ba Lan - Canada: 3-1 Ngày 21/9 14h30, Argentina - Italy 19h00, Bỉ - Phần Lan Ngày 22/9 14h30, Bulgaria - Bồ Đào Nha 19h00, Mỹ - Slovenia Ngày 23/9 14h30, Tunisia - CH Czech 19h00, Serbia - Iran

Các trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 diễn ra tối qua tại Philippines, chứng kiến sức mạnh của các ứng cử viên vô địch.

Ở trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan (số một thế giới) và Canada (hạng 11 thế giới), diễn ra với ưu thế nghiêng về Ba Lan.

Đội tuyển Ba Lan giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Ba Lan tỏ rõ sức mạnh, khi đội bóng châu Âu thắng nhanh hiệp này 25-18, tạm dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội tuyển Canada cố gắng cân bằng thế trận. Canada thắng lại hiệp thi đấu thứ nhì 25-23, san bằng tỷ số 1-1.

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì mà đội tuyển bóng chuyền nam Canada làm được trong trận đấu này. Ở hiệp 3 và hiệp 4, Ba Lan thắng nhanh với các tỷ số 25-20 và 25-14. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan thắng Canada 3-1 (25-18, 23-25, 25-20 và 25-14).

Ở cặp đấu còn lại thuộc vòng 1/8, diễn ra chiều và tối 20/9, đội tuyển bóng chuyền nam Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 10 thế giới) giành chiến thắng 3-1 trước Hà Lan (hạng 13 thế giới).

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có mặt tại tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Hiệp đấu đầu tiên của trận đấu diễn ra rất căng thẳng, Hà Lan thắng sát nút hiệp đấu này với tỷ số 29-27.

Sang hiệp hai, sự căng thẳng tiếp tục kéo dài. Chỉ có điều, Thổ Nhĩ Kỳ là đội giành chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ nhì, với tỷ số 25-23.

Đến hiệp 3 và hiệp 4, đội tuyển bóng chuyền nam Hà Lan có dấu hiệu đuối sức, giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng dễ dàng ở hai hiệp này, lần lượt với các tỷ số 25-16 và 25-19.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Ba Lan ở trận tứ kết đầu tiên vào ngày 24/9. Tuy nhiên, trước đó, vào các ngày 21, 22 và 23/9, các trận đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được tiếp tục.