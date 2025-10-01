Kình ngư đầu tiên của Việt Nam giành 2 HCV ở giải châu Á

Kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025. Tối nay (1/10), anh đã giành thêm HCV nội dung 800m tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 58.

Huy Hoàng giành Huy chương vàng ở nội dung bơi 800m tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần thi này, Huy Hoàng phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh như Rawat Kushagra (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Xu Haibo (Trung Quốc), Sibirtsev Ilya (Uzbekistan) hay Tanaka Shun (Nhật Bản).

Tuy nhiên, kình ngư quê Quảng Bình nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu, duy trì tốc độ ổn định và từng bước gia tăng khoảng cách.

Qua nửa chặng đường (400m), Huy Hoàng đã bỏ xa Xu Haibo tới hơn 1,6 giây. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn giúp anh kiểm soát nhịp bơi, trong khi các đối thủ dần hụt hơi ở giai đoạn cuối. Khi bước vào 100m cuối, Huy Hoàng gần như không có đối thủ cạnh tranh, cán đích đầu tiên với khoảng cách lên tới 3,34 giây so với người về nhì Sibirtsev Ilya.

Huy Hoàng là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành hai HCV ở giải châu Á (Ảnh: FBNV).

Đây là HCV thứ hai của Huy Hoàng ở giải châu Á. Cách đây ít ngày, anh đã lên ngôi ở cự ly 1.500m tự do với thành tích 15 phút 15 giây 01.

Như vậy, Huy Hoàng đã đi vào lịch sử khi trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành cú đúp HCV ở giải châu Á. Thành tích này không chỉ khẳng định đẳng cấp của Huy Hoàng ở khu vực, mà còn giúp anh tích lũy sự tự tin, kinh nghiệm quý báu để hướng tới mục tiêu cao hơn tại SEA Games 33 và ASIAD 2026.