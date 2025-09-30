Bích Tuyền bất ngờ ngừng đăng ký thi đấu ở giải bóng chuyền quốc gia

Theo một vài nguồn tin, Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng trong giai đoạn hai giải vô địch quốc gia 2025. Lý do vì VĐV này dính chấn thương và chưa có thể trạng tốt nhất.

Ban đầu, ban huấn luyện của CLB Ninh Bình dự định để Bích Tuyền sẽ thi đấu kiêm trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng. Tuy nhiên, cuối cùng, Bích Tuyền chỉ tham dự với tư cách trợ lý HLV.

Bích Tuyền không được đăng ký ở giai đoạn hai giải vô địch quốc gia (Ảnh: AVC).

Ở lượt về, chủ công người Bulgaria Miroslava Paskova sẽ sắm vai trò trụ cột. Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình đang tạm dẫn đầu giải với 5 trận thắng và họ đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết khi lượt về được tổ chức trên sân nhà.

Hiện tại, CLB Ninh Bình vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ chỉ được công bố vào ngày 6/10, trong cuộc họp kỹ thuật trước khi giai đoạn hai của giải vô địch quốc gia 2025 chính thức khởi tranh.

Trong thời gian qua, Bích Tuyền đối diện với một vài thông tin không mấy tích cực. Có ý kiến cho rằng cô có thể bị cấm thi đấu ở giai đoạn hai khi đã rút lui khỏi giải vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Theo Điều lệ giải bóng chuyền nữ quốc gia 2025, chỉ những VĐV cố tình không lên tập trung đội tuyển quốc gia mới bị loại ra khỏi giải đấu.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng khẳng định việc Bích Tuyền rút lui khỏi giải thế giới xuất phát từ nguyện vọng cá nhân. VFV cũng đồng ý với nguyện vọng của Bích Tuyền.

Mùa giải này, Bích Tuyền vẫn tỏa sáng rực rỡ ở vị trí đối chuyền trong màu áo Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam. Cô dự AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025 giai đoạn 2.