Jannik Sinner thắng tưng bừng ở trận mở màn Vienna Open

Kim Anh
Kim Anh

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu hơn Altmaier, Jannik Sinner không gặp khó khăn để giành chiến thắng 6-0, 6-2 ở trận mở màn giải ATP 500 Vienna Open 2025 tại Áo tối 22/10.

Cách đây 2 năm, Daniel Altmaier đã đánh bại Jannik Sinner ở Roland Garros trong 5 set. Đó là chiến thắng duy nhất của Altmaier trước Sinner. Ở cuộc so tài tại Áo, tay vợt người Đức không có cơ hội trước ngôi sao số hai thế giới.

Jannik Sinner thắng tưng bừng ở trận mở màn Vienna Open - 1

Jannik Sinner đặt mục tiêu vô địch Vienna Open năm nay (Ảnh: ATP).

Altmaier nỗ lực chơi an toàn chờ Sinner tự mắc sai lầm, nhưng Sinner xử lý hoàn hảo ở các pha lên lưới, giúp tay vợt người Italy áp đảo hoàn toàn Altmaier trong set 1. Sinner bẻ liên tiếp 3 break và thắng tới 2 game trắng để thắng 6-0 tại set 1.

Sang set 2, kịch bản cũng tương tự, Altmaier mất 2 break và chỉ thắng được game trước khi thất bại 2-6. Thắng trận ra quân sau chưa đầy một tiếng, Jannik Sinner sẽ đối đầu đồng hương Flavio Cobolli ở vòng 2 vào 22h30 tối nay.

Ở trận đấu sớm vòng 2, Alex De Minaur ghi tên mình vào tứ kết khi đánh bại Filip Misolic. Các trận đấu ở vòng 2 Vienna Open 2025 diễn ra vào tối nay (23/10), Medvedev gặp Moutet còn Zverev gặp Arnaldi.

Jannik Sinner thắng tưng bừng ở trận mở màn Vienna Open - 2

Taylor Fritz vất vả đánh bại Valentin Vacherot (Ảnh: ATP).

Ở giải ATP 500 Basel Open 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 22/10, hạt giống số một Taylor Fritz đánh bại nhà vô địch Thượng Hải Masters Valentin Vacherot đầy nghẹt thở với tỷ số 4-6, 7-6, 7-5 ở trận mở màn.

Vòng 2 Basel Open 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (23/10), Taylor Fritz gặp Ugo Humbert, Ben Shelton đối đầu Jaume Munar còn Casper Ruud chạm trán Stan Wawrinka.