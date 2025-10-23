Jannik Sinner thắng tưng bừng ở trận mở màn Vienna Open

Cách đây 2 năm, Daniel Altmaier đã đánh bại Jannik Sinner ở Roland Garros trong 5 set. Đó là chiến thắng duy nhất của Altmaier trước Sinner. Ở cuộc so tài tại Áo, tay vợt người Đức không có cơ hội trước ngôi sao số hai thế giới.

Jannik Sinner đặt mục tiêu vô địch Vienna Open năm nay (Ảnh: ATP).

Altmaier nỗ lực chơi an toàn chờ Sinner tự mắc sai lầm, nhưng Sinner xử lý hoàn hảo ở các pha lên lưới, giúp tay vợt người Italy áp đảo hoàn toàn Altmaier trong set 1. Sinner bẻ liên tiếp 3 break và thắng tới 2 game trắng để thắng 6-0 tại set 1.

Sang set 2, kịch bản cũng tương tự, Altmaier mất 2 break và chỉ thắng được game trước khi thất bại 2-6. Thắng trận ra quân sau chưa đầy một tiếng, Jannik Sinner sẽ đối đầu đồng hương Flavio Cobolli ở vòng 2 vào 22h30 tối nay.

Ở trận đấu sớm vòng 2, Alex De Minaur ghi tên mình vào tứ kết khi đánh bại Filip Misolic. Các trận đấu ở vòng 2 Vienna Open 2025 diễn ra vào tối nay (23/10), Medvedev gặp Moutet còn Zverev gặp Arnaldi.

Taylor Fritz vất vả đánh bại Valentin Vacherot (Ảnh: ATP).

Ở giải ATP 500 Basel Open 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 22/10, hạt giống số một Taylor Fritz đánh bại nhà vô địch Thượng Hải Masters Valentin Vacherot đầy nghẹt thở với tỷ số 4-6, 7-6, 7-5 ở trận mở màn.

Vòng 2 Basel Open 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (23/10), Taylor Fritz gặp Ugo Humbert, Ben Shelton đối đầu Jaume Munar còn Casper Ruud chạm trán Stan Wawrinka.