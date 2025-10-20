Jannik Sinner dự Vienna Open 2025, tranh chức vô địch với Zverev

Theo lịch thi đấu, Sinner sẽ thi đấu trận mở màn gặp Daniel Altmaier vào ngày 21/10. Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz không dự giải đấu tại Áo, nên Sinner là hạt giống số một.

Đối thủ lớn nhất của Sinner trong cuộc đua vô địch là hạt giống số hai Alexander Zverev. Tay vợt số 3 thế giới người Đức sẽ chạm trán Jacob Fearnley ở trận mở màn. Nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng dự giải ATP 500 này gồm Alex De Minaur, Musetti, Khachanov, Rublev, Medvedev hay Bublik.

Sinner nhận giải thưởng vô địch Six King Slams là một chiếc vợt bằng vàng (Ảnh: Getty).

Sau khi thắng Alcaraz 6-2, 6-4 ở chung kết Six Kings Slam 2025, Jannik Sinner chia sẻ: “Tôi ước mình có thể chơi ở đẳng cấp như thế này. Tôi đã nhiều lần đối đầu Alcaraz và cũng nhận thất bại nhiều trận. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc khi được chia sẻ các trận đấu đỉnh cao cùng Alcaraz”.

Với chức vô địch Six Kings Slam, Sinner bỏ túi 6 triệu USD (1,5 triệu USD nhờ tham dự giải và 4,5 triệu USD với ngôi vô địch). Tay vợt người Italy cũng rút ngắn tỷ số xuống còn 6-10 trong các cuộc đối đầu với Carlos Alcaraz.

Cùng thời điểm với Vienna Open, giải ATP 500 Basel Open 2025 cũng diễn ra tại Thụy Sỹ. Hạt giống số một Taylor Fritz sẽ có trận mở màn vào ngày 21/10 với Valentin Vacherot, tay vợt vừa vô địch Thượng Hải Masters 2025.

Những tay vợt đáng chú ý góp mặt ở Basel Open 2025 gồm Ben Shelton, Casper Ruud, Felix Auger Aliassime, Mensik và Jiri Lehecka.