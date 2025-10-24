Jannik Sinner thẳng tiến vào tứ kết Vienna Open 2025

Đây là lần đầu tiên, Sinner đối đầu Cobolli ở một giải đấu ATP, cả hai nhiều lần sát cánh trong màu áo đội tuyển Italy tại Davis Cup.

Xét về đẳng cấp, hạt giống số một Sinner trên tầm Cobolli. Ở set 1, Sinner dễ dàng duy trì thế trận áp đảo, bẻ tới 2 game của Cobolli để thắng dễ dàng 6-2.

Jannik Sinner đang thể hiện phong độ cao ở Vienna Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sang set 2, Cobolli thể hiện đẳng cấp của tay vợt hạng 27 ATP, anh xuất sắc đưa Sinner vào loạt tie-break sau 12 game không tay vợt nào mắc sai lầm. Tuy nhiên, đến loạt tie-break thì Cobolli lại tỏ ra hụt hơi và thất bại 4-7.

Đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 6-2, 7-6 (7-4), Jannik Sinner tiến vào tứ kết Vienna Open 2025 gặp Bublik (22h30 ngày 24/10). Tay vợt người Kazakhstan dễ dàng đánh bại Francisco Cerundolo ở vòng 2 sau hai set với các tỷ số 6-4, 6-2.

Vòng tứ kết giải ATP 500 Vienna Open 2025 diễn ra tại Áo cũng xác định 3 trận đấu tứ kết còn lại vào tối nay (24/10). Hạt giống số 2 Alexander Zverev chạm trán Tallon Griekspoor, hạt giống số 3 Alex De Minaur gặp Matteo Berrettini còn Lorenzo Musetti đối đầu Corentin Moutet.

Ở giải ATP 500 Basel Open 2025 đang diễn ra tại Thụy Sỹ, hạt giống số một Taylor Fritz dừng bước ở vòng 2 khi thua Ugo Humbert với tỷ số 3-6, 4-6.

Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào tối nay (24/10), Felix Auger Aliassime gặp Jaume Munar, Joao Fonseca đối đầu Denis Shapovalov, Ugo Humbert chạm trán Reilly Opelka còn Casper Ruud đối mặt Alejandro Davidovich Fokina.