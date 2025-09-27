Sinner, Alcaraz tiếp tục thi đấu ấn tượng tại châu Á

Ở vòng 2 giải China Open 2025, Sinner chạm trán Atmane, đối thủ anh từng đánh bại ở Cincinnati Open cách đây một tháng. Tay vợt người Italy thi đấu khá vất vả và đối mặt nhiều khó khăn ở set 1.

Sinner gặp nhiều khó khăn để tiến vào tứ kết China Open 2025 (Ảnh: ATP).

Jannik Sinner bỏ lỡ 2 điểm break ở ván 9 và sang ván sau phải cứu 3 điểm break. Tuy nhiên, Atmane không tận dụng được điểm break nào và Sinner thực hiện một cú ace để thắng 6-4 ở set 1.

Sang set 2, Atmane thi đấu quật cường và bất ngờ thắng Sinner với tỷ số 7-5. Ở set đấu này, tay vợt người Italy mắc nhiều lỗi khi có tới 3 lần mất break. Sang set 3 quyết định, Atmane sa sút thể lực, Sinner lại chơi thăng hoa, qua đó thắng Atmane với tỷ số 6-0.

Thắng lợi vất vả này đưa Sinner tiến vào tứ kết China Open 2025 và đối thủ của anh sắp tới sẽ là Marozsan vào ngày 29/9. Alex De Minaur cũng giành quyền vào tứ kết sau khi thắng Arthur Rinderknech với tỷ số 6-3, 3-6, 7-6 ở vòng 2.

Alcaraz tiến vào tứ kết Japan Open 2025 đầy thuyết phục (Ảnh: ATP).

Ở vòng 2 giải Japan Open 2025, Carlos Alcaraz chạm trán đối thủ Zizou Bergs. Trước tay vợt người Bỉ bị đánh giá thấp hơn, ngôi sao số một thế giới dễ dàng thắng hai set với tỷ số 6-4, 6-3.

Alcaraz giành quyền vào tứ kết Japan Open 2025 và đối thủ của anh là Nakashima vào ngày 28/9. Những cặp đấu tứ kết khác hứa hẹn hấp dẫn khi Holger Rune gặp Brooksby, Taylor Fritz chạm trán Korda còn Casper Ruud đối đầu Vukic.