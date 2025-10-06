Chấn thương khiến Sinner bỏ cuộc ở Thượng Hải Masters

Ở trận đấu này, khi Tallon Griekspoor đang dẫn Jannik Sinner với tỷ số 6-7, 7-5, 3-2, tay vợt người Italy quyết định dừng cuộc chơi do chấn thương ở chân.

Tay vợt người Hà Lan cũng gặp vấn đề ở chân trong một pha cứu bóng đầu trận và cần chăm sóc y tế trước set 2. Điều kiện thời tiết nóng nực với độ ẩm cao tại Trung Quốc được cho là một phần nguyên nhân khiến cả Sinner lẫn Griekspoor gặp chấn thương.

Chấn thương khiến Sinner phải sớm chia tay Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: ATP).

Jannik Sinner trở thành tay vợt đầu tiên phải bỏ cuộc ở hai sự kiện ATP Masters 1000 liên tiếp với tư cách đương kim vô địch. Trước đó, tay vợt Italy cũng gặp tình cảnh tương tự khi đối đầu Alcaraz ở chung kết Cincinnati Open 2025.

Chạm trán Jannik Sinner, Tallon Griekspoor chơi đầy nỗ lực trong set 1, thậm chí không cho hạt giống số 2 cơ hội bẻ game giao bóng và phải bước vào loạt tie-break. Dù vậy ở màn "đấu súng" cân não này, Sinner đã thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng.

Ở set 2, Tallon Griekspoor thi đấu bùng nổ và đặc biệt ở game 11, anh đoạt break-point để giành chiến thắng với tỷ số 7-5.

Sang set 3, Sinner nỗ lực thi đấu đến hết game 5 và khi đang bị dẫn 2-3, anh tập tễnh di chuyển, mất game giao bóng kế tiếp rồi khuỵu xuống trên ghế ngồi. Dù rất cố gắng, Sinner đành bỏ cuộc khi gần như không thể đứng vững.

Jannik Sinner không thể duy trì thành tích toàn thắng trong lần thứ 11 đọ sức với một đối thủ đến từ Hà Lan. Về phần mình, Griekspoor ngắt mạch 6 thất bại trước Sinner, đồng thời trở thành tay vợt Hà Lan đầu tiên vào vòng 4 Thượng Hải Masters 2025, nơi anh sẽ đối đầu Valentin Vacherot.