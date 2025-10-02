Carlos Alcaraz rút khỏi Thượng Hải Masters, hướng đến ATP Finals

Chiều 1/10, Carlos Alcaraz thông báo không dự Thượng Hải Masters 2025 (diễn ra từ ngày 1/10 đến 12/10) vì chấn thương mắt cá chân. Tay vợt người Tây Ban Nha dính chấn thương ở trận đấu với Baez, nhưng anh vẫn nỗ lực thi đấu để vô địch Japan Open 2025 tại Nhật Bản chiều 30/9.

Carlos Alcaraz quyết định không dự giải ATP Masters 1000 ở Thượng Hải (Ảnh: ATP).

Việc không dự Thượng Hải Masters được coi là quyết định khôn ngoan của Alcaraz, anh cần dưỡng sức cho Paris Masters cuối tháng 10 và ATP Finals vào giữa tháng 11.

Bên cạnh đó, Alcaraz cũng hướng đến Australian Open 2026 vào tháng 1 năm sau, giải Grand Slam duy nhất anh chưa vô địch. Do đó, việc tích lũy thể lực đóng vai trò quan trọng với ngôi sao sinh năm 2003 thời điểm này.

Mùa giải vừa qua, Alcaraz đã dốc sức ở cả 4 giải Grand Slam và anh lên ngôi vô địch ở Roland Garros, US Open. Tay vợt số một thế giới cũng tham dự giải đồng đội Laver Cup và nỗ lực vượt qua khó khăn để vô địch giải ATP 500 Japan Open.

Sau khi Alcaraz rút khỏi Thượng Hải Masters, hai tay vợt cùng nhánh đấu Daniil Medvedev, Alexander Zverev có thêm cơ hội tiến vào chung kết giải đấu. Nhánh đấu còn lại chứng kiến cuộc cạnh tranh của Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz cho tấm vé vào chung kết.