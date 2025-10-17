Đánh bại Djokovic, Sinner gặp Alcaraz ở chung kết Six Kings Slam

Ở trận bán kết đầu tiên, Novak Djokovic chạm trán Jannik Sinner và ngôi sao người Serbia muốn phục hận đối thủ đã thắng anh nhiều lần ở mùa giải năm nay. Mặc dù vậy, Sinner vẫn ở đẳng cấp cao hơn đàn anh hơn mình 14 tuổi.

Sinner tiếp tục đánh bại Djokovic ở mùa giải năm nay (Ảnh: ATP).

Ngay game 3 của set 1, Djokovic đã bị đối thủ bẻ game và với thế trận áp đảo, Sinner tiến thẳng đến chiến thắng 6-4 trong set 1.

Sang set 2, thể lực suy giảm khiến Djkovic không thể theo được đối thủ trong các pha bóng tốc độ, trong khi các cú đánh mang tính quyết định của Nole đều thiếu độ chính xác. Sinner bẻ 2 game của Djokovic và thắng dễ 6-2 ở set 2.

Đánh bại Djokovic với tỷ số 6-4, 6-2 sau hơn một tiếng so tài, Jannik Sinner gặp Alcaraz ở chung kết Six Kings Slam 2025. Hai ngôi sao hàng đầu thế giới đã chạm trán nhau ở chung kết Roland Garros, Wimbledon và US Open năm nay.

Ở trận bán kết thứ hai, Carlos Alcaraz gặp Taylor Fritz và ngôi sao người Tây Ban Nha đã thắng đối thủ 4/5 trận ở mùa giải năm nay. Set 1 diễn ra căng thẳng cho đến game 5, khi tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break và duy trì lợi thế đến hết set, khép lại với chiến thắng 6-4.

Alcaraz không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Taylor Fritz (Ảnh: ATP).

Sang set 2, thế trận càng một chiều hơn khi tay vợt người Mỹ liên tục mắc lỗi, còn Alcaraz cho thấy sự toàn diện cả ở sức mạnh lẫn kỹ thuật. Những cú bỏ nhỏ tinh tế (thành công 12/13 lần) cùng các pha đánh thuận tay chính xác giúp Alcaraz gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng và thắng 6-2.

Sau 1 tiếng 10 phút, Fritz gác vợt với tỷ số 4-6, 2-6, khép lại nỗ lực bất thành trước ngôi sao đến từ Tây Ban Nha. Alcaraz sẽ chạm trán Sinner ở chung kết Six Kings Slam vào rạng sáng 18/10.

Tay vợt vô địch Six Kings Slam 2025 sẽ nhận tổng cộng 6 triệu USD (1,5 triệu USD tham dự và 4,5 triệu USD cho chức vô địch), cao hơn hẳn so với nhà vô địch Australian Open, Roland Garros, Wimbledon. Năm ngoái, Sinner lên ngôi vô địch khi thắng Djokovic ở bán kết và Alcaraz ở chung kết.