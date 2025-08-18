Phản ứng của HLV Ruben Amorim khi Man Utd thất bại trước Arsenal

"Tôi vui mừng vì màn trình diễn của toàn đội, nhưng thất vọng với kết quả khi chúng tôi thua trận trên sân nhà", HLV Ruben Amorim bày tỏ trên kênh Sky Sports sau khi "Quỷ đỏ" trắng tay trước "Pháo thủ" ở vòng 1 Premier League.

Đội hình của Man Utd với nhiều tân binh đắt giá, cụ thể là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã gây ấn tượng trong suốt trận đấu khi đóng góp tới 11 trong tổng số 22 cú sút về phía khung thành Arsenal nhưng không một lần làm rung mành lưới đối phương.

Hàng phòng ngự Man Utd mắc sai lầm để Riccardo Calafiori dễ dàng ghi bàn từ một pha đá phạt góc ở phút 13 (Ảnh: Getty).

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành David Raya đã có tới 7 pha cứu thua cho đội nhà và giúp "Pháo thủ" giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân Premier League.

Ngược lại người trấn giữ khung gỗ của Man Utd là Altay Bayindir đã mắc sai lầm ở phút 13 để tạo cơ hội cho Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Dù đội nhà khởi đầu không thuận lợi ở Premier League, HLV Ruben Amorim vẫn ca ngợi lòng dũng cảm và sự quyết liệt của các học trò khi cho rằng đội bóng của ông đã cải thiện nhiều mặt hơn so với mùa giải trước.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi không hề nhàm chán. Tôi thực sự tự hào về các chàng trai. Họ thực sự dũng cảm trong mọi việc họ làm trong suốt trận đấu. Chúng tôi rõ ràng xứng đáng có một kết quả khác và chúng tôi cần hướng tới trận đấu tiếp theo.

Man Utd đã chơi tấn công quyết liệt hơn năm ngoái, chúng tôi bứt tốc nhiều hơn, chúng tôi dũng cảm hơn, chúng tôi chơi một chọi một trong suốt trận đấu và chúng tôi pressing (gây áp lực) tầm cao.

Về mặt kiểm soát bóng, chúng tôi có chất lượng, ngay cả khi sân vận động có chút ồn ào, chúng tôi vẫn tiếp tục chơi theo cách của mình. Chúng tôi mất bóng ít hơn trong giai đoạn lên bóng so với năm ngoái, khi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Chúng tôi cần phải thắng các trận đấu, nhưng đó là một trận đấu hoàn toàn khác so với mùa giải trước", HLV Amorim bày tỏ.

Bryan Mbeumo thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua trận (ảnh: Getty).

Tuy nhiên cựu sao Man Utd, Roy Keane lại có quan điểm trái ngược với đánh giá của Amorim về màn trình diễn của đội bóng, sau khi lập luận rằng vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại tại CLB bất chấp màn trình diễn đáng khích lệ của các tân binh.

"Kỳ vọng tại Man Utd hiện tại thấp đến mức khi tất cả mọi người đều xem thất bại của đội bóng là điều bình thường. Lẽ ra họ phải làm tốt hơn.

Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng. Một số tân binh đã gây ấn tượng tốt. Họ đã giúp đội bóng dâng cao đội hình với một chút sức mạnh. Mọi thứ cần được cải thiện, trận đấu với Arsenal rất khó khăn, nhưng không có bàn thắng nào và lại một thất bại nữa. Vẫn còn rất nhiều vấn đề với Man Utd", Roy Keane khẳng định.

Ở trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ có chuyến làm khách trên sân Fulham vào ngày 24/8 và sau đó là trận đấu với CLB Grimsby Town ở Carabao Cup vào ngày 27/8.