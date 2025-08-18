Quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận Man Utd thua Arsenal

Man Utd khởi đầu mùa giải mới bằng thất bại ngay trên sân nhà Old Trafford. Mặc dù đoàn quân HLV Ruben Amorim đã cải thiện lối chơi so với mùa trước, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chịu thua trước những tình huống cố định của các cầu thủ Arsenal.

Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ tình huống phạt góc (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Man Utd cho rằng đội bóng của họ xứng đáng có một kết quả hòa hoặc thậm chí là một chiến thắng nếu trọng tài đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Phút 89, khi nỗ lực phá bóng lên, William Saliba đã đá vào gót chân của Matheus Cunha ngay trước vạch 5,5m khiến anh ngã trong vòng cấm. Các cầu thủ Man Utd ngay lập tức khiếu nại, đòi phạt đền nhưng chỉ nhận lại cái xua tay đến từ trọng tài Hooper.

Video quay chậm cho thấy trung vệ của Arsenal vào không trúng bóng nhưng “vị vua áo đen” vẫn quyết định cho trận đấu tiếp tục và thậm chí không tham khảo công nghệ VAR. Theo truyền thông Anh, trọng tài điều khiển phòng VAR Mike Dean đã nói với ông Hooper rằng "tình huống này có tác động của Saliba vào chân đối phương nhưng không đủ để cấu thành một quả phạt đền".

Quyết định của tổ trọng tài không chỉ khiến các CĐV Man Utd tức tối mà còn tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng tình huống trên phản ánh nỗi thất vọng và quan ngại sâu sắc về tính công bằng và nhất quán trong xử lý các tình huống nhạy cảm tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Dù nhận thất bại, HLV Ruben Amorim vẫn lạc quan và cho rằng nếu đội nhà tiếp tục duy trì được phong độ như vậy, họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào ở Premier League. "Trước đối thủ mạnh như Arsenal, Man Utd đã chơi tốt hơn. Vì thế, chúng tôi có thể thắng bất cứ trận đấu nào ", HLV người Bồ Đào Nha nói.

Trọng tài gây tranh cãi khi không cho Man Utd được hưởng quả phạt đền (Ảnh: Getty).

Trở lại sân nhà Old Trafford, Man Utd là đội nắm thế chủ động với 62% thời gian kiểm soát bóng và tung ra 22 cú sút, nhiều gấp ba lần đối thủ. Hàng công là nơi có sự thay đổi tích cực nhất với hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, khi cặp đôi này nhiều lần phối hợp ăn ý, đe dọa khung thành thủ môn David Raya.

Đặc biệt, tân binh Cunha có màn ra mắt đầy ấn tượng, anh sở hữu 4 pha dứt điểm, bao gồm tình huống đi bóng từ sân nhà vào vòng cấm, nhưng cú sút cuối cùng lại bị thủ môn David Raya bắt gọn. Tiền đạo người Brazil cũng thực hiện 4 pha rê dắt thành công, nhiều nhất trên sân, nhưng cũng là cầu thủ thất bại nhiều nhất trong các pha tranh chấp tay đôi với 12 lần.

Trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ có chuyến làm khách đến sân của Fulham. Trận đấu diễn ra vào lúc 22h30 ngày 24/8.