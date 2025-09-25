Italy và Ba Lan vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Lịch thi đấu vòng tứ kết Ngày 24/9 Italy - Bỉ: 3-0 Ba Lan - Thổ Nhĩ Kỳ: 3-0 Ngày 25/9 14h30, CH Séc - Iran 19h00, Mỹ - Bulgaria

Trận tứ kết đầu tiên giữa đương kim vô địch (ĐKVĐ) thế giới Italy (hạng 5 thế giới) và đội tuyển Bỉ (hạng 16 thế giới) diễn ra quá chênh lệch. Trận đấu này diễn ra chiều qua (24/9).

Đội tuyển bóng chuyền nam Italy giành quyền vào bán kết (Ảnh: Inquirer.net).

Ở hiệp một của trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng chóng vánh đối thủ với cách biệt rất lớn 25-13.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Bỉ thi đấu cố gắng hơn. Nhưng sự cố gắng này chỉ có thể giúp cho Bỉ bám đuổi tốt hơn trước đội ĐKVĐ thế giới, chứ chưa thể san lấp khoảng cách về trình độ so với đội tuyển Italy.

Đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng hiệp thi đấu thứ nhì với tỷ số 25-18, qua đó tạm dẫn trước 2-0 sau hai hiệp.

Đối thủ của Italy ở bán kết là đội tuyển Ba Lan (Ảnh: Inquirer.net).

Hiệp 3 diễn ra tương tự như hiệp hai, đội ĐKVĐ thắng tiếp 25-18. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng 3-0 (25-13, 25-18 và 25-18), giành quyền lọt vào bán kết.

Đối thủ của đội tuyển Italy ở trận bán kết sẽ là đội bóng số một thế giới Ba Lan. Ở trận tứ kết khác diễn ra tối qua, đội tuyển bóng chuyền nam Ba Lan thắng đậm đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 17 thế giới) 3-0 (25-15, 25-22 và 25-19).

Trận bán kết giữa đội tuyển bóng chuyền nam Italy gặp Ba Lan vào ngày 27/9 tới đây, hứa hẹn sẽ rất kịch tính, giữa một bên là đội đang giữ ngôi vô địch thế giới (Italy) và bên kia là đội có thứ hạng cao nhất thế giới (Ba Lan), muốn soán ngôi vô địch này.

Nhưng trước đó, vào chiều và tối nay (25/9), sẽ là hai trận tứ kết còn lại, giữa đội tuyển CH Séc (hạng 18 thế giới) gặp Iran (hạng 15 thế giới) và đội tuyển Mỹ (hạng 3 thế giới) gặp Bulgaria (hạng 19 thế giới).