Xác định thêm hai đội mạnh vào tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 Ngày 20/9 Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan: 3-1 Ba Lan - Canada: 3-1 Ngày 21/9 Argentina - Italy: 0-3 Bỉ - Phần Lan: 3-0 Ngày 22/9 14h30, Bulgaria - Bồ Đào Nha 19h00, Mỹ - Slovenia Ngày 23/9 14h30, Tunisia - CH Czech 19h00, Serbia - Iran

Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Philippines. Trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa đội tuyển Mỹ (hạng 3 thế giới) và Slovenia (hạng 4 thế giới) rất được chờ đợi, vì cả hai đội đều rất mạnh.

Đội hạng 3 thế giới là Mỹ giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Ở hiệp một, Slovenia là đội khởi đầu tốt hơn. Đội bóng đến từ châu Âu ghi điểm liên tục, trước khi họ thắng 25-19 trong hiệp thi đấu đầu tiên, tạm dẫn trước đội Mỹ 1-0.

Tuy nhiên, đội bóng hạng 3 thế giới không dễ buông xuôi. Sang hiệp hai, đôi bên giành giật nhau từng điểm, trước khi đội tuyển Mỹ thắng ở hiệp thi đấu thứ nhì với tỷ số 25-22, qua đó Mỹ san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 3, các vận động viên (VĐV) Slovenia lại thi đấu khá kém. Họ mắc nhiều lỗi, từ lỗi chắn bóng cho đến lỗi đánh bóng hỏng. Ở hiệp thi đấu này, đội tuyển Mỹ thắng nhanh 25-17, họ nâng tỷ số lên 2-1 sau 3 hiệp.

Bulgaria cũng giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Sang đến hiệp 4, đội tuyển Slovenia xuống sức thấy rõ. Đội bóng châu Âu tiếp tục thua nhanh ở hiệp đấu này với tỷ số 20-25. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam nước Mỹ thắng Slovenia 3-1 (19-25, 25-22, 25-17 và 25-20).

Đội tuyển Mỹ giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của đội hạng 3 thế giới sẽ là Bulgaria. Ở cặp đấu khác thuộc vòng 1/8 diễn ra chiều 22/9, Bulgaria (hạng 19 thế giới) thắng Bồ Đào Nha (hạng 22 thế giới) với tỷ số 3-0 (25-19, 25-23 và 25-13).

Vòng 1/8 giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 còn hai cặp đấu nữa, giữa đội tuyển Tunisia (hạng 40 thế giới) gặp CH Czech (hạng 18 thế giới) và đội tuyển Serbia (hạng 10 thế giới) gặp Iran (hạng 15 thế giới). Iran là chính là đại diện duy nhất của bóng chuyền nam châu Á, còn hiện diện ở vòng đấu loại trực tiếp.

Hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1/8 sẽ diễn ra chiều và tối 23/9. Còn các trận tứ kết sẽ bắt đầu từ ngày 24/9.