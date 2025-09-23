Tổng quan vòng loại futsal châu Á: Duy nhất Indonesia chắc chắn dự giải

Vòng chung kết (VCK) giải futsal vô địch châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 27/1/2026 - 7/2/2026, tại Indonesia. Với tư cách chủ nhà của VCK, đội futsal xứ sở vạn đảo đương nhiên có vé đầu tiên tham dự giải đấu này.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có thêm đội nào chắc chắn vượt qua vòng loại. Theo điều lệ của vòng loại giải futsal châu Á 2026, 8 đội đầu bảng vòng loại sẽ giành quyền vào thẳng VCK. Tiếp đó, 7/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vớt để đến Indonesia vào đầu năm sau.

Đội tuyển futsal Việt Nam chưa chắc chắn giành quyền vào VCK futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Hiện tại, chưa có đội nào trong số 8 bảng đấu vòng loại chắc chắn giành được ngôi đầu bảng. Hầu hết các đội đầu bảng và nhì bảng sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng vòng loại, diễn ra vào ngày mai (24/9).

Phải sau những trận đối đầu trực tiếp này, giữa đội đầu bảng và đội nhì bảng, mới có thể xác định chính xác những đội đứng đầu các bảng đấu vòng loại.

Ngoài ra, do bảng D (gồm các đội Iraq, Saudi Arabia, Đài Loan và Pakistan) mãi đến tháng 10 mới diễn ra ở Saudi Arabia, nên cơ sở để xét vị trí dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất không vững chắc.

Chưa hết, tại bảng H, do bảng đấu này chỉ có 3 đội (Myanmar, Afghanistan và Maldives), nên khi xét kết quả giữa các đội nhì bảng với nhau, thì kết quả của đội nhì bảng A, B, C, D, E, F và G (những bảng đấu có 4 đội), với đội đứng cuối các bảng đấu này, sẽ bị hủy bỏ.

Thái Lan (áo trắng) là thế lực của futsal châu Á (Ảnh: FAT).

Khi đó, một số trận thắng rất đậm của một vài đội trước những đối thủ yếu đang đứng cuối mỗi bảng, sẽ trở nên vô nghĩa.

Dù vậy, xét trên những gì đã xảy ra ở hai lượt trận đầu tiên và xét đến thực lực của các đội, những cái tên sau đây có khả năng cực cao để dẫn đầu các bảng khi vòng loại kết thúc.

Bản thân các đội đấy cũng đang dẫn đầu các bảng sau hai lượt trận đầu tiên, gồm Australia (hạng 53 thế giới, bảng A), Thái Lan (hạng 11 thế giới, bảng B), Nhật Bản (hạng 13, bảng C), Việt Nam (hạng 26 thế giới, bảng E), Uzbekistan (hạng 19, bảng F), Iran (hạng 5, hạng G) và Afghanistan (hạng 33, bảng H).

Các đội nói trên chỉ cần hòa những đội đang đứng nhì bảng gồm Kuwait (hạng 43 thế giới, bảng A), Hàn Quốc (hạng 73, bảng B), Tajikistan (hạng 46, bảng C), Lebanon (hạng 54, bảng E), Kyrgyzstan (hạng 49, bảng F), Malaysia (hạng 81, bảng G) và Myanmar (hạng 56, bảng H), là các đội đầu bảng sẽ giành quyền vào VCK.

Một số đội đang dẫn đầu các bảng vòng loại như Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan và Việt Nam, cũng nằm trong nhóm những đội tuyển futsal nam mạnh nhất châu Á hiện nay. Sẽ là bất ngờ rất lớn nếu những đội này không thể hiện diện ở VCK giải châu lục vào đầu năm sau.