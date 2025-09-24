Xác định 4 cặp đấu tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Lịch thi đấu vòng tứ kết Ngày 24/9 14h30, Italy - Bỉ 19h00, Ba Lan - Thổ Nhĩ Kỳ Ngày 25/9 14h30, CH Séc - Iran 19h00, Mỹ - Bulgaria

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Iran (hạng 15 thế giới) và Serbia (hạng 10 thế giới) diễn ra vô cùng gay cấn.

Ở hiệp đấu đầu tiên, đôi bên luôn bám sát nhau, không đội nào vượt lên quá xa so với đội còn lại. Ở hiệp đấu này, Serbia thắng sát nút 25-23, tạm dẫn trước 1-0.

Trận đấu giữa Iran (áo đỏ) và Serbia diễn ra rất hay (Ảnh: Inquirer.net).

Niềm vui của các vận động viên Iran khi giành quyền lọt vào tứ kết (Ảnh: Inquirer.net).

Đến hiệp thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nam Iran thi đấu bùng nổ. Đại diện của bóng chuyền châu Á thắng lại 25-19, san bằng tỷ số 1-1 sau hai hiệp đấu.

Hiệp 3 tiếp tục diễn ra vô cùng gay cấn. Đôi bên liên tục bám đuổi nhau, trước khi đội tuyển bóng chuyền nam Serbia thắng kịch tính 26-24, tạm dẫn trước 2-1.

Nhưng một lần nữa, đội tuyển Iran không buông xuôi. Sang đến hiệp 4, Iran thắng sát nút Serbia 25-22, buộc trận đấu phải diễn ra thêm hiệp 5.

Đối thủ của đội tuyển Iran ở tứ kết là CH Séc (Ảnh: Inquirer.net).

Hiệp 5, hiệp quyết định, đội tuyển bóng chuyền nam Iran tỏ ra dẻo dai hơn, thể lực tốt hơn. Đội bóng châu Á thắng nhanh hiệp đấu này với tỷ số 15-9. Chung cuộc, Iran thắng Serbia 3-2 (23-25, 25-19, 24-26, 25-22 và 15-9), Iran giành quyền lọt vào tứ kết.

Iran tiếp tục mang theo hy vọng của bóng chuyền nam châu Á giành được huy chương tại giải vô địch thế giới năm nay.

Đối thủ của Iran ở tứ kết là đội tuyển bóng chuyền nam CH Séc. Ở cặp đấu còn lại thuộc vòng 1/8 diễn ra chiều qua (23/9), tại Philippines, đội tuyển CH Séc (hạng 18 thế giới) thắng đội tuyển Tunisia (hạng 40 thế giới) 3-0 (25-19, 25-18 và 25-23).

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 24/9 và 25/9, với các cặp đấu đương kim vô địch Italy (hạng 5 thế giới) gặp Bỉ (hạng 16), Ba Lan (hạng nhất thế giới) chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 17), CH Séc đối đầu với đội tuyển Iran, còn đội tuyển Mỹ (hạng 3 thế giới) đụng độ Bulgaria (hạng 19).