Indonesia triệu tập đội hình hùng mạnh, nuôi mộng dự World Cup

Đội tuyển Indonesia vừa công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với Iraq và Saudi Arabia. Huấn luyện viên Patrick Kluivert đã triệu tập một đội hình được đánh giá rất mạnh với 16 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như tại Hà Lan, Italy, Đức, Mỹ...

Kevin Diks đang thi đấu cho Monchenladbach (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, câu lạc bộ Persib Bandung đã trở thành nguồn cung cấp nhân sự lớn nhất cho đội tuyển với bốn cầu thủ được triệu tập. Đội bóng này đóng góp hai tiền vệ trung tâm là Thom Haye và Marc Klok, cùng hai tiền vệ cánh Eliano Reijnders và Beckham Putra. Xếp sau Persib là Dewa United với ba cầu thủ được gọi tên gồm Ricky Kambuaya, Stefano Lilipaly và Egy Maulana Vikri.

Đội hình Garuda cũng chào đón sự trở lại của Ole Romeny và Maarten Paes sau chấn thương, củng cố thêm sức mạnh cho đội tuyển. Hàng phòng ngự vẫn giữ vững những trụ cột quen thuộc như Jay Idzes, Kevin Diks và Rizky Ridho.

Tuy nhiên, danh sách lần này gây bất ngờ với sự vắng mặt của Marselino Ferdinand, cầu thủ từng là trụ cột và góp công lớn trong chiến thắng trước Saudi Arabia tại sân vận động Gelora Bung Karno. Ngoài Marselino, một số cái tên khác cũng không có mặt bao gồm Nadeo Agrawinata, Adrian Wibowo, Mees Hilgers, Ivar Jenner và Rafael Struick. Ivar Jenner đã vắng mặt vì chấn thương kể từ FIFA Day tháng 9/2025 và chưa thể trở lại đội hình.

Ngược lại, Kluivert tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Mauro Zijlstra và Milliano Jonathans, trao cho họ cơ hội tiếp tục thể hiện mình trong các trận đấu chính thức sắp tới.

Đội tuyển quốc gia Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 8/10 tại King Abdullah Sports City, Jeddah. Ba ngày sau, Indonesia sẽ đối đầu với Iraq. Để giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026, đội tuyển Indonesia cần phải đứng đầu bảng B ở vòng loại thứ tư này.