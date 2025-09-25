Indonesia triệu tập đội hình hùng mạnh, nuôi mộng dự World Cup
(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia vừa công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026, trong đó có tới 16 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và đa phần đội hình là cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển Indonesia vừa công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với Iraq và Saudi Arabia. Huấn luyện viên Patrick Kluivert đã triệu tập một đội hình được đánh giá rất mạnh với 16 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như tại Hà Lan, Italy, Đức, Mỹ...
Đáng chú ý, câu lạc bộ Persib Bandung đã trở thành nguồn cung cấp nhân sự lớn nhất cho đội tuyển với bốn cầu thủ được triệu tập. Đội bóng này đóng góp hai tiền vệ trung tâm là Thom Haye và Marc Klok, cùng hai tiền vệ cánh Eliano Reijnders và Beckham Putra. Xếp sau Persib là Dewa United với ba cầu thủ được gọi tên gồm Ricky Kambuaya, Stefano Lilipaly và Egy Maulana Vikri.
Đội hình Garuda cũng chào đón sự trở lại của Ole Romeny và Maarten Paes sau chấn thương, củng cố thêm sức mạnh cho đội tuyển. Hàng phòng ngự vẫn giữ vững những trụ cột quen thuộc như Jay Idzes, Kevin Diks và Rizky Ridho.
Tuy nhiên, danh sách lần này gây bất ngờ với sự vắng mặt của Marselino Ferdinand, cầu thủ từng là trụ cột và góp công lớn trong chiến thắng trước Saudi Arabia tại sân vận động Gelora Bung Karno. Ngoài Marselino, một số cái tên khác cũng không có mặt bao gồm Nadeo Agrawinata, Adrian Wibowo, Mees Hilgers, Ivar Jenner và Rafael Struick. Ivar Jenner đã vắng mặt vì chấn thương kể từ FIFA Day tháng 9/2025 và chưa thể trở lại đội hình.
Ngược lại, Kluivert tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Mauro Zijlstra và Milliano Jonathans, trao cho họ cơ hội tiếp tục thể hiện mình trong các trận đấu chính thức sắp tới.
Đội tuyển quốc gia Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 8/10 tại King Abdullah Sports City, Jeddah. Ba ngày sau, Indonesia sẽ đối đầu với Iraq. Để giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026, đội tuyển Indonesia cần phải đứng đầu bảng B ở vòng loại thứ tư này.
Danh sách 28 cầu thủ Đội tuyển Indonesia
Thủ môn: Maarten Paes (FC Dallas), Emil Audero (Cremonese), Ernando Ari (Persebaya).
Hậu vệ: Calvin Verdonk (Lille), Kevin Diks (Monchenladbach), Sandy Walsh (Buriram United), Yance Sayuri (Malut United), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Jordi Amat (Persija Jakarta), Dean James (Go Ahead Eagles), Shayne Pattynama (Buriram United), Eliano Reijnders (Persib Bandung).
Tiền vệ: Ricky Kambuaya (Dewa United), Thom Haye (Persib Bandung), Marc Klok (Persib Bandung), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Joey Pelupessy (SK Lommel).
Tiền đạo: Ramadhan Sananta (Brunei DPMM), Yakob Sayuri (Malut United), Stefano Lilipaly (Dewa United), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender), Beckham Putra (Persib Bandung), Ole Romeny (Oxford United), Mauro Zijlstra (FC Volendam), Milliano Jonathans (FC Utrecht), Egy Maulana Vikri (Dewa United).