Indonesia gửi đơn kiện lên AFC vì bất công ở vòng loại World Cup

Mới đây, đội tuyển Indonesia đã nhận được tin không vui khi đã bổ nhiệm tổ trọng tài tới từ Kuwait điều khiển trận đấu với Iraq. Đáng chú ý, trước đó, AFC đã hứa sẽ không bố trí các trọng tài Tây Á điều khiến những trận đấu của Indonesia với Iraq và Saudi Arabia.

Indonesia không đồng ý để trọng tài Kuwait điều khiển trận gặp Iraq (Ảnh: PSSI).

Trước tình hình đó, PSSI đã gửi thư lên AFC đề nghị thay đổi phân công trọng tài. Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, lo ngại rằng các trọng tài Tây Á sẽ đưa ra quyết định có lợi cho hai CLB ở khu vực này.

Ông Thohir tuyên bố: “Chúng tôi gửi công văn chính thức tới AFC liên quan đến trọng tài người Kuwait được phân công điều khiển trận đấu với Iraq”.

Tỷ phú Thohir đề xuất AFC nên bổ nhiệm trọng tài đến từ các khu vực trung lập hơn như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc hay thậm chí tới từ châu Âu. Tỷ phú này nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng vận động để có được các trọng tài đến từ những địa điểm trung lập hơn như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc thậm chí là châu Âu”.

Theo ông Thohir, việc phân công trọng tài từ khu vực khác không chỉ bảo vệ Indonesia mà còn duy trì nguyên tắc fair-play của FIFA. Ông chia sẻ: “Mặc dù bóng đá được tạo ra vì mục đích sức khỏe và mục tiêu thể thao là trên hết nhưng trên thực tế, những điều như thế này vẫn xảy ra”.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, đã gửi đơn kiện lên AFC, yêu cầu đổi trọng tài (Ảnh: PSSI).

Đáng chú ý, trong trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 vừa qua, AFC từng phân công trọng tài người Oman, Ahmed Akaf, điều khiến trận đấu giữa Indonesia và Bahrain. Trận đấu đã kết thúc với tranh cãi khi trọng tài Ahmed Akaf cho trận đấu bù giờ hơn 10 phút (trong khi bảng điện tử chỉ thông báo 6 phút). Điều này tạo điều kiện cho Bahrain có bàn gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ cuối cùng.

Sau đó, cổ động viên (CĐV) Indonesia đã trút giận lên trọng tài người Oman. PSSI cũng gửi đơn kiện lên AFC và FIFA liên quan tới quyết định tranh cãi của trọng tài Ahmed Akaf.