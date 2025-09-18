Indonesia gửi đơn kiện vì bất công, AFC lên tiếng phán xử

Mới đây, AFC đã quyết định bổ nhiệm tổ trọng tài tới từ Kuwait, với trọng tài chính Ahmed Al-Ali, điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 10. Đáng chú ý, trước đó, AFC đã hứa sẽ không bố trí các trọng tài Tây Á điều khiển những trận đấu của Indonesia với Iraq và Saudi Arabia.

AFC không đổi trọng tài Tây Á điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Trước tình hình đó, PSSI đã gửi thư lên AFC đề nghị thay đổi phân công trọng tài. Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, lo ngại rằng các trọng tài Tây Á sẽ đưa ra quyết định có lợi cho hai đội tuyển ở khu vực này.

Thay vào đó, ông muốn những trọng tài tới từ Australia, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc châu Âu “cầm cân nảy mực” ở các trận đấu của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) với hai đối thủ Tây Á.

Hôm nay, AFC đã có câu trả lời về khiếu nại của Indonesia. Theo đó, cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á quyết định giữ nguyên quyết định phân công trọng tài. Họ không muốn phá vỡ tính ổn định trong phân công trọng tài, chứ không bị chi phối bởi nguyện vọng của bất kỳ bên nào.

Đây sẽ là thách thức không nhỏ với Indonesia. Họ phải thi đấu ở Saudi Arabia, dưới sự điều khiển của trọng tài Tây Á trong trận đấu với chủ nhà.

Đáng chú ý, trong trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 vừa qua, AFC từng phân công trọng tài người Oman, Ahmed Akaf, điều khiến trận đấu giữa Indonesia và Bahrain. Trận đấu đã kết thúc với tranh cãi khi trọng tài Ahmed Akaf cho trận đấu bù giờ hơn 10 phút (trong khi bảng điện tử chỉ thông báo 6 phút). Điều này tạo điều kiện cho Bahrain có bàn gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ cuối cùng.

Indonesia sắp bước vào giai đoạn vòng loại thứ 4 World Cup (Ảnh: Getty).

Sau đó, cổ động viên (CĐV) Indonesia đã trút giận lên trọng tài người Oman. PSSI cũng gửi đơn kiện lên AFC và FIFA liên quan tới quyết định tranh cãi của trọng tài Ahmed Akaf.

Ở giai đoạn vòng loại thứ 4 World Cup 2026, 6 đội chia thành hai bảng, mỗi bảng 3 đội. Chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada. Các đội nhì bảng sẽ chạm trán ở vòng loại thứ 5, để tranh vé tham dự vòng play-off Liên lục địa.