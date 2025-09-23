FIFA ra phán quyết khiến bóng đá Indonesia nức lòng

Mới đây, tỷ phú Erick Thohir vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Indonesia. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ Indonesia lo ngại ông sẽ buộc phải từ chức Chủ tịch PSSI để tránh xung đột lợi ích.

FIFA đồng ý cho ông Erick Thohir giữ đồng thời hai chức Chủ tịch PSSI và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Indonesia (Ảnh: PSSI).

Tuy nhiên, sau khi ông Erick Thohir giải trình, FIFA đã chính thức cho phép vị tỷ phú này đồng thời đảm nhiệm hai công việc. Trong thư gửi PSSI, FIFA nêu rõ việc ông Erick Thohir đồng thời đảm nhiệm hai vị trí nói trên không tạo ra xung đột lợi ích theo điều lệ của tổ chức.

Ông Erick Thohir nhấn mạnh: “Sáng nay tôi đã nhận được thư từ FIFA. Nội dung khẳng định rằng với kinh nghiệm và đóng góp của tôi trong lĩnh vực bóng đá, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Vì vậy, vị trí của tôi hoàn toàn minh bạch, rõ ràng. Trên cương vị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, dĩ nhiên tôi sẽ luôn duy trì sự cân bằng đó”.

Trước những lo ngại rằng bóng đá có thể trở thành môn thể thao được ưu ái đặc biệt do ông đang giữ chức Chủ tịch PSSI, Erick Thohir khẳng định điều này sẽ không xảy ra.

Ông nói thêm: “Tôi không để bóng đá trở thành ưu tiên hàng đầu của Bộ Thanh niên và Thể thao. Thay vào đó, tôi sẽ chú trọng phát triển 13-14 môn thể thao trọng điểm và tôi cũng sẽ tái cơ cấu các môn khác”.

Bóng đá Indonesia phát triển rực rỡ và đang hướng tới tấm vé tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Ông Erick Thohir cũng bày tỏ sự trân trọng với FIFA vì đã tin tưởng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Indonesia vì sự ủng hộ. Ông chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến FIFA vì sự tin tưởng này. Ngay từ khi tôi nhậm chức Bộ Thanh niên và Thể thao, Tổng thống cũng đã bày tỏ niềm tin với tôi”.

Việc ông Erick Thohir tiếp tục giữ chức Chủ tịch PSSI là tin vui với bóng đá Indonesia. Dưới thời của ông, bóng đá xứ Vạn đảo đã phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch các cầu thủ châu Âu. Đội tuyển Indonesia sắp bước vào giai đoạn vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Họ là đội bóng Đông Nam Á tiến sâu nhất ở vòng loại World Cup.